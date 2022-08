Tras dar una gran primera impresión en su audición, cuando logró que los cinco jurados se den vuelta, el cordobés Tomás Barani quedó eliminado de La Voz Argentina. El joven, de 20 años, perdió la batalla de este jueves ante la bonaerense Florencia Ronconi.

Los participantes interpretaron la icónica canción de los Guns And Roses “Sweet Child o’ Mine” ante la atenta mirada Ricardo Montaner, Soledad, Mau y Ricky y de su coach Lali. Desde el primer momento, la chica fue quien tomó la iniciativa y desplegó todo su talento arriba del escenario.

Tomás intentó contrarrestar todo el poder de la voz de Florencia pero al parecer no le alcanzó. Tras los comentarios de los demás jurados, Lali eligió a la joven cantante, por lo que el cordobés quedó eliminado y no fue robado.

“A mí me gustó mucho lo que hiciste, Tomi. Si bien te noté más seguro en el ensayo que hoy, a mí me gusta mucho tu voz en ese color. Disfruté mucho de los dos, disfruté mucho cuando estaban juntos”, señaló Lali antes de dar su veredicto final. “Fue muy difícil, Tomi, ojalá te roben. Cantás precioso. A mí de verdad me encantó lo que hiciste esta noche”, señaló la cantante tras elegir a Florencia.