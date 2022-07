En los últimos días se viralizó el video de Lali Espósito a los besos en pleno recital con varias personalidades de la farándula argentina como Nati Jota y Flor Jazmín Peña, e incluso el actor Kevsho. También se la vio boca a boca con parte de su cuerpo de bailarines y hasta denominó su gira como “Chape Tour”.

Ahora la intérprete de “N5″ fue por más y se animó a besar a uno de sus fanáticos. Fue durante su gira Disciplina Tour en plena presentación en vivo en Córdoba cuando la joven de 30 años llama a un admirador y luego lo sorprende con el gran gesto.

Lali Espósito, en plan sadomaso. (Sony Music)

La artista primero se arrodilló arriba del escenario para quedar al nivel del público. Luego toma de la mano a un joven de la primera fila e intercambian unas palabras. Al chico se lo nota algo nervioso hasta que Lali se acerca con su boca y le da un beso. En ese momento, el resto de los espectadores estallaron en gritos y ovación.

Todo quedó registrado en un video que se volvió viral en TikTok y los usuarios no tardaron en reaccionar. Al ver las imágenes, mucho calificaron al chico como “el elegido de Dios” y hasta manifestaron sus ganas de vivir un encuentro similar con la artista.

Nati Jota contó detalles de su beso con Lali Espósito

La influencer contó cómo fue su acercamiento con la artista durante la presentación de Santa Fe que se volvió viral. Como invitada a “PH, Podemos Hablar”, reveló: “La idea era darle un chupito a Lali, un shot. Y cuando entro, Lali me dice ‘¿Che acá da para un beso?’ y pues claro. Pasó eso”.

“Te voy a decir la verdad... primero soy muy fan de Lali de chica, de Casi Ángeles... Y segundo, Lali es muy hot. Así que dije ‘bueno, me llevo esto a la tumba’. No se notó pero me dio un poco de vergüenza después”, confesó.