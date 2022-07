Cuando Melina inició el día, seguramente no imaginó que se encontraría con Lali Espósito, lograría una foto y que su historia se haría viral.

Esto le ocurrió a una usuaria en Twitter, @G_Melina_, quien reveló que estaba vacunando cuando llegó Lali al lugar.

Vacunó a Lali Espósito Foto: Twitter

“Vino a vacunarse Lali Espósito. La atendí yo, le dije ‘ay ¿sos Lali?’ Se me cayó todo, me temblaba la voz, después me saqué una foto y le dije ‘te amo, te voy a ver el 27′”.

Luego agregó: “Menos mal que no renuncié este laburo antes de abrazar a Lali Espósito, al fin, una buena decisión”.

El tuit comenzó a tener varias repercusiones, al punto en que empezó a viralizarse en la red social del pajarito: “¿Entienden que el carnet de vacunación de Lali está escrito por mí?”

Cómo respondió a las críticas la joven

Al hacerse viral, también pueden llegar los mensajes y las críticas. Esto le ocurrió a la joven, quien aprovechó para enviar un mensaje a quienes la critican por su emoción con Lali.

“La gente que me bardea por estar contenta de haber conocido a una famosa. Ni siquiera soy fan simplemente soy una cholula por favor, me crié a base de Cris Morena. Dejenme en paz”, escribió.