¿Por Joel? Se desató la guerra entre Agostina y Catalina de Gran Hermano: “No te conviene...”

La paz post Gran Hermano parece no llegar nunca. Esta vez, las protagonistas del escándalo son Agostina “Mona” Spinelli y Catalina Gorostidi, quienes protagonizaron un fuerte enfrentamiento en la red social X (ex Twitter), dejando en claro que su amistad quedó completamente destrozada.

Aunque el detonante fue un comentario de un usuario que criticaba a Cata por rodearse de participantes de la edición actual, todo escaló rápidamente. El posteo apuntaba a que los compañeros originales la habrían dejado de lado por su vínculo con Joel Ojeda, su ex. Agostina, lejos de mantenerse al margen, apoyó el comentario y el conflicto estalló.

El tweet de Cata que detonó la polémica.

“Catalina juntándose con los de este Gran Hermano porque con los del suyo se quedó sin amigos porque prefieren a Joel. Rasca olli a lo loco”, lanzó el usuario. Marengo no solo lo likeó: se metió de lleno.

Catalina de Gran Hermano. Foto: captura pantalla

Cómo se rompió el vínculo entre Agostina y Catalina de Gran Hermano

Catalina Gorostidi no tardó en recoger el guante. “¡Ay mi amor! Gracias por ser mi fan. No, tengo mis verdaderos amigos de mi GH: Alan, Denu, Bauti, Vir, Flor Regidor, Sabri...”, respondió, intentando bajarle el tono.

La picante charla entre Agostina y Catalina que generó tensiones en la casa

Sin embargo, ese “fui tan buena con otros” pareció hacer estallar a Agostina, que no se guardó nada: “No me hagas hablar que de todos los que nombraste, les sacaste la mano, y tengo pruebas. No te conviene tenerme de enemiga, hacé de cuenta que no existo. Para amigas como vos, mejor me quedo aburrida en el sillón de mi casa. Pd: no te metas conmigo porque perdés. Dos besitos”, disparó con ironía.

El tweet de Agostina contra Cata.

Pero no terminó ahí. Fiel a su estilo frontal, la Mona redobló la apuesta: “Jajaja, de todos los que nombraste, casi ninguno te fuma”, escribió, dando a entender que el respaldo que Cata dice tener sería, en realidad, muy limitado.