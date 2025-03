Gran Hermano 2025 es una caja de sorpresas. Luego de la salida de Furia por decisión propia, una nueva hermanita ingresó a la casa para generar todo tipo de polémicas: Catalina Gorostidi, exparticipante de Gran Hermano 2024.

“Que se caigan las caretas (...) Guao, no lo puedo creer. Estaba muy ansiosa“, decía la mediática con emoción ante la mirada de los participantes.

Ahora bien, previo a su ingreso, la pediatra fue criticada en múltiples oportunidades por su cuerpo. Fueron tantos los mensajes negativos que Catalina debió acudir a sus redes sociales para confirmar sus dos enfermedades: rabdomiólisis y un trastorno alimenticio.

La concursante de la edición 2023/24 de Gran Hermano asustó a sus seguidores.

“Yo tuve trastorno alimenticio y a los 18 años llegué a que me pongan una sonda nasogástrica para poder comer, porque no podía comer sola (...) Ahora, obviamente, estoy con psicólogos. La enfermedad no se cura así nomás", destacó la joven en un video.

Con este panorama, la hermanita ingresó nuevamente a la casa para darse una nueva oportunidad en el juego. Sin embargo, un gesto de la modelo encendió las alarmas entre sus fanáticos. “Como se les ocurre meter a Cata en estas condiciones”, expresó un usuario en X.

El accionar de Catalina en Gran Hermano 2025 que preocupó a su público

La hermanita se hizo viral durante su primera noche en la casa. Luego que los participantes decidieran ver la película “IT”, los fanáticos notaron como Catalina comió solo dos bocados y el resto lo devolvió. "Observen esto. Comió dos bocados, devolvió la comida... y está en el baño, hace rato con atracones”, destacó la usuario @Ladymoskigna,

El gesto de la pediatra preocupó a sus fanáticos a más no poder, al punto de que algunos solicitaron la salida de la hermanita para protegerla. "Entiendo que Cata tiene un trastorno alimenticio, y me parece cruel e irresponsable exponerla en un programa de televisión cuando está en un momento tan delicado", “Re, primero por ella, y segundo por los chicos que tmb van a tener que cargar con eso”, “Qué no jodan con eso de visualizar el tema de los trastornos alimenticios. Cata tiene, además, otro tipo de problema. La salud mental no es joda”, aseveraron algunos usuarios.