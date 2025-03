El fenómeno de Gran Hermano 2025 genera repercusiones no solo dentro de la casa sino también afuera con los exparticipantes que ya salieron de la competencia como es la relación de Nano y Jenifer. La pareja es una de las más populares por sus picantes comentarios de su vida íntima.

El miércoles, Nano causó preocupación entre sus seguidores porque subió una foto con una bata y desde el hospital junto a su novia Jenifer. “Bueno chicos, despejo dudas, me están preguntando todos, estoy perfecto, no me pasó nada grave. Vine a operarme porque tuve un accidente sexual. Nada más", contó el exparticipante sobre la cirugía de urgencia.

Nano y Jenifer de Gran Hermano 2025

La noticia generó repercusiones y fue su novia quien contó de qué trataba la intervención quirúrgica de Nano. “Tuvo un accidente, chicos (...) se le cortó el frenillo. Veníamos ya mal y no podíamos más y le dolía mucho. Por eso se tuvo que operar“, contó Jenifer sobre su novio.

Asimismo, la influencer reveló que aprovechó el paso por el hospital de su pareja y ella también programó una operación para los próximos días.

Jenifer de Gran Hermanó 2025 contó que pasará por el quirófano tras el accidente íntimo de Nano

Jenifer se mostró en una consulta con un cirujano estético y eso llamó la atención de los seguidores de la pareja. Luego reveló el motivo de su consulta al médico y qué se va a operar.

“Me preguntan que me voy a hacer. Me voy a operar las lolas. No me gusta, me pesan, las tengo gigantes. Y uno vuelve al lugar que fue feliz”, contó Jenifer en un video.

A continuación, la influencer mostró cómo tiene su nariz, la cual se operó con el mismo médico. “Es el que me operó la nariz, fijense. Me quedó súper natural”, comentó la exparticipante de Gran Hermano.