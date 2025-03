Luz se peleó con Katia de Gran Hermano 2025 y la agarró del cuello: así fue el fuerte episodio

Gran Hermano 2025 vive momentos de cambios y nuevas reglas en el juego a casi cuatro meses de empezar el programa. Hubo reingreso de participantes, nuevas caras y expulsiones. En la gala de nominación del miércoles, Furia decidió abandonar la casa más famosa del país por decisión propia.

Sin embargo, otro hecho cargado de emociones llamó la atención de los fanáticos del programa. Luz y Katia protagonizaron una violenta pelea con empujones que demostró como pesa el aislamiento y los sentimientos a casi cuatro meses de ingresar.

La tensa pelea entre Luz y Katia de Gran Hermano 2025 ¿fueron sancionadas?

La pelea comenzó cuando se estaban repartiendo maquillaje y una mala frase desató el escándalo. “¿Por qué me tenés que contestar así? No me hagas idioteces porque yo no te estoy faltando el respeto, bolu... Y no me hagas así con la mano”, expresó con enojo La Tana mientras Luz le hacía gesto con la mano para que baje la voz.

A esto, la jujeña agregó provocando a su compañera: “¡Bajame la voz! Y te alejás de mí, ¿escuchaste?”.

En ese momento, Luz empuja a Katia y hace amague de agarrarla del cuello. Ante esto, La Tana le contesta subiendo el tono de voz: “A mí no me gritás. ¡A mí no me empujás! Atrevida, ¿qué me tenés que empujar? ¡Porque sos atrevida!”.

La pelea entre Luz y Katia de Gran Hermano 2025

“¡No grites!”, contestó con enojo Luz. “Me gritaste y me empujaste, ¡sos una atrevida!”, cerró la discusión Katia.

El episodio que casi pasó a las manos se volvió viral y tuvo repercusiones en redes sociales. Gran Hermano hizo un comunicado y una fuerte advertencia a las participantes por su comportamiento.

“Hoy sucedió un episodio sobre el cual quiero referirme ahora. Una discusión entre Luz y Katia que subió excesivamente de tono. Yo no quiero ni debo involucrarme en sus conflictos, pero sí, estoy obligado a marcar ciertos límites, pautas de comportamiento que hay que respetar”, les advirtió Gran Hermano.

“Durante la pelea a la que hago mención, hubo un momento en el que Luz intentó apartar a Katia, quizás no de la mejor manera. Considero que Luz en ningún momento tuvo la intención de agredir. Es por eso que tras esta evaluación concluyo que no será sancionada“, manifestó la voz de dueño de la casa.