Nano de Gran Hermano 2025 fue operado de urgencia por un accidente íntimo: “Eso que todos están pensando”

Gran Hermano 2025 fue un antes y después en los participantes tanto los que siguen en juego como los que ya salieron. Su paso por la casa más famosa del país les dio popularidad y algunos formaron amistades o pareja como es el caso de Nano y Jenifer. El joven oriundo de Santa Fe contó el problema de salud que sufrió en una situación íntima.

Durante su paso por el reality, Giuliano fue uno de los participantes que no causó simpatía en el público y quedó eliminado pronto, luego ingresó como reemplazo, pero volvió a quedar fuera por decisión de los fanáticos. Nano conoció a Jenifer Lauría en la casa y desde el primer momento surgió la magia entre ellos.

Nano y Jenifer de Gran Hermano 2025

Si bien la pareja vivió un triángulo amoroso con Chiara, al estar los dos afuera del juego viven su romance de manera apasionada. Incluso son ellos quienes revelan datos picantes de sus encuentros íntimos.

Nano de Gran Hermano 2025 fue operado de urgencia y contó el motivo

Nano llevó preocupación a sus seguidores al mostrarse con una bata desde el hospital. “En todas”, le escribió Jenifer en la foto que compartieron en conjunto, donde su pareja le hace compañía en este momento delicado de salid.

Nano y Jenifer de Gran Hermano 2025

Luego, Giuliano contó que fue lo que le pasó y porque debió ser intervenido quirúrgicamente. “Bueno chicos, despejo dudas, me están preguntando todos, estoy perfecto, no me pasó nada grave", expresó Nano en un video.

A continuación, el ex Gran Hermano reveló que tuvo un accidente sexual y por eso debió ir al quirófano. “Vine a operarme porque tuve un accidente sexual. Nada más, así que me operé, eso que todos están pensando, así que nada, todo bien, gracias por preocuparse y quédense tranquilos", señaló Nano desde la camilla del hospital.

Tras su revelación, los fanáticos del jugador y la pareja le desearon pronta recuperación y se mostraron tranquilos, ya que Nano se encuentra bien mientras espera el alta médico.