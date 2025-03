La incómoda reacción de Luciana a las preguntas de Nazarena Vélez tras su salida de Gran Hermano 2025: “Se tenía que colgar...”

El pasado lunes 24 de marzo, Luciana Martínez fue eliminada de Gran Hermano 2025, después de ser la jugadora más votada por el público. La eliminación se produjo tras una intensa jornada en la que los seguidores del programa decidieron, a través de sus votos, quién debía abandonar la competencia. Luciana, quien había sido parte activa de la dinámica del juego, se despidió del reality show luego de recibir una gran cantidad de votos en su contra, marcando el fin de su participación en la casa.

Luego de este suceso, Luciana visitó el estudio de LAM para hablar en profundidad sobre su experiencia dentro de la casa más famosa del país. Durante la entrevista, se mostró abierta y dispuesta a compartir todo lo que vivió en el reality, desde sus momentos más destacados hasta los desafíos emocionales que enfrentó. Sin embargo, la conversación dio un giro cuando Nazarena Vélez le hizo una dura pregunta, que dejó a la exparticipante reflexionando sobre ciertos aspectos de su participación.

Ante Ángel de Brito y las panelistas del programa de espectáculos, la exparticipante habló sobre lo que ocurrió con Bati dentro de la casa. “Mala mía en confiar rápidamente en ese personaje. Entendí que era nuevo y que de algo se tenía que colgar”.

Bati fue el más votado de la 16° gala de nominación (Captura de pantalla)

Es importante recordar que el jugador había hablado con Gran Hermano para denunciar que sentía que estaba siendo acosado por Luciana. Como resultado de esta queja, el “Big” emitió un comunicado contundente en el que expuso la situación públicamente, aunque decidió no sancionarla.

“Hoy vi tapes en los que entra al confesionario y dice que yo me confundí, como que me gustaba él. No me conoce. Para mí fue juego, todo juego y de mutuo acuerdo. Nunca hubo otras intenciones”, aclaró la exparticipante.

La terrible pregunta de Nazarena Vélez a Luciana de Gran Hermano 2025

Fue en ese momento cuando Nazarena Vélez, sin rodeos, le preguntó: “¿Pero entendés que el otro puede incomodarse con tu juego?”. A lo que Luciana respondió: “Si, pero veníamos días jugando (...) Estarían editados (los tapes), dentro de la casa se vive diferente”.

“Hasta que él no me dijo ‘che, no me gusta que des vuelta la foto’ o ‘no me está gustando mucho todo’...”. “¿Y por qué le dabas vuelta la foto?”, le dijeron, en referencia a una imagen que Bati mostró de su novio, quien lo esperaba fuera de la casa.

“A modo de chiste también, porque él dormía en diagonal a una cámara y era como ‘que no nos vea su pareja’, pero siempre jugando”, concluyó.