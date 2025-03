Catalina Gorostidi rompió el silencio y habló por primera vez sobre su problema de salud: “Estoy en tratamiento...”.

Hace unos días, Catalina Gorostidi hizo su debut como analista de Gran Hermano y expresó su felicidad en las redes sociales. Sin embargo, este importante logro se vio eclipsado por una avalancha de comentarios sobre su apariencia.

La concursante de la edición 2023/24 de Gran Hermano asustó a sus seguidores.

Harta de las críticas, la ex participante del reality decidió hablar y, mediante un video en su cuenta oficial de Instagram, reveló que está lidiando con un problema de salud.

Catalina Gorostidi se cansó y respondió sobre su trastorno alimenticio

“Estoy cansada y voy a hablar porque, en todas las publicaciones que hago sobre los logros que conseguí con esfuerzo y dedicación, los comentarios que más veo son: ‘Ay, qué flaca estás’, ‘Qué asco que das’, ‘Ay anoréxica’”, comenzó diciendo.

Luego, hizo una ironía sobre las opiniones ajenas: “Primero que nada, tengo espejo en mi casa, tengo balanza, tengo una familia, tengo amigos. Sé cómo estoy”. Después, confesó que desde los 17 años sufre un trastorno alimenticio: “Le pueden llamar anorexia, en su momento también tuve vigorexia”.

En su descargo, Catalina destacó la gravedad de estos trastornos y pidió más responsabilidad al momento de opinar sobre el cuerpo ajeno: “Los trastornos alimenticios son serios, no son una broma. Pero lo que más me preocupa es la gente que habla de los cuerpos como si fuera algo trivial. Este es mi cuerpo hoy en día. No puedo subir una foto y retocarla, porque es el cuerpo que tengo ahora”.

Para tranquilizar a sus seguidores, aclaró que está recibiendo tratamiento y tiene el apoyo necesario: “Tengo mi equipo de contención, y al final de cuentas, es mi cuerpo. Y de los cuerpos no se opina. Me gustaría saber si, en caso de tener muchos kilos de más, todos esos comentarios —que serían gordofóbicos— los estarían haciendo igualmente”.

Por otro lado, Catalina criticó a quienes la juzgan por ser médica: “Me parece gravísimo que me digan ‘Sos un ejemplo, vos sos médica’. Sí, soy médica. Me lo gané con mucho esfuerzo, pero cualquier persona, sea médica o no, puede tener un trastorno alimenticio. Los médicos son personas como cualquiera de ustedes”.

Antes de concluir, hizo un contundente pedido: “Les pido que se ahorren los comentarios de ‘está flaca’, ‘estabas más linda antes’ porque yo estoy como estoy ahora. He pasado por muchas cosas tristes, feas, la pasé muy mal y ahora estoy renaciendo. Estoy empezando a brillar nuevamente por mí. Esos comentarios no suman en nada, solo atrasan, no me interesa leerlos”.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre la salud mental y una fuerte respuesta a los haters: “La salud mental es igual de importante que la física. Uno es lindo por lo que lleva dentro, el físico es secundario. Ocúpense de sus vidas, porque muchas de ellas deben ser bastante vacías. Agradezco a quienes realmente se preocupan por mí. Yo me siento bien y estoy en tratamiento”.