¿Traición? El importante paso que dieron de Joel y Agostina mientras Cata estaba dentro de Gran Hermano 2025

Apenas unas horas después de que el público decidiera, una vez más, dejar afuera a Catalina Gorostidi de Gran Hermano, una imagen publicada en redes sociales por su ex, Joel Ojeda, revolucionó a los fanáticos del programa.

El joven azafato, que fue pareja de Cata, compartió una historia en la que se lo ve pintando una pared junto a Agostina Spinelli, “la poli”, excompañera y amiga de Cata en la edición anterior.

Las fotos que subieron Joel y Agostina.

Lo que parecía una simple actividad doméstica, para las redes fue la señal definitiva de que entre Joel y Agostina no solo habría onda, sino también convivencia. ¿Están viviendo juntos? ¿La dejaron a Cata afuera del cuento? Las especulaciones no tardaron en explotar.

Catalina, Joel y Agostina: el trío de Gran Hermano que protagoniza una polémica

Joel y Catalina fueron pareja antes del ingreso de ella a la casa en esta nueva edición. Sin embargo, las cosas ya venían mal, y dentro del confesionario, la médica pediatra lo dejó en claro:“Yo cuando entré acá, estábamos mal. Ya habíamos cortado, estábamos bloqueados de todos lados”, confesó con la voz quebrada.

Catalina Gorostidi y Joel Ojeda se sacaron una selfie antes de la final de Gran Hermano 2024.

La tensión emocional fue tal que en más de una oportunidad se quebró frente a sus compañeras, que intentaban consolarla.“Me da miedo salir, agarrar el celular y encontrarme con algo que no me guste”, dijo Gorostidi entre lágrimas.“El miedo de ella es real”, resumió Sandra Priore. “Si el domingo se va, le da miedo ver con qué se encuentra cuando salga”.

Y así fue. Este domingo, Cata se convirtió en la última eliminada de esta edición de Gran Hermano —aunque ya suma tres salidas en total contando su paso por otras temporadas— y ahora el “afuera” le pega de frente.

Los ex hermanitos se muestran cada vez más juntos.

La postal de Joel y Agostina pintando una pared desató la polémica. Ella, arriba de un banquito, sonriente con el rodillo en la mano; él, salpicado de pintura, riéndose a su lado.