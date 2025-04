Escándalo en Gran Hermano 2025: dos participantes pusieron en riesgo la salud de Tato y podrían ser expulsadas

Gran Hermano 2025 está en su etapa de mayor tensión entre los participantes. Luego de cumplirse los 100 días de estar al aire, la competencia estaría dividida en dos: la habitación naranja (Catalina, Ulises, Gabriela y Chiara) y el nuevo tridente, conformado por Santiago “Tato”, Luz y Lucía.

"Mirá cómo se fue tu amiga, dijiste que no se iba a ir. La regalaste. Le pusiste un moño sabiendo cómo es Martu. Se puso al lado tuyo porque vos manipulás a todas las pendej****“, le increpó Lourdes a Santiago “Tato” tras la eliminación de Martina.

Las discusiones y gritos contra Tato se hicieron más presentes con el pasar de los días. El conflicto escaló a tal punto que una participante habría decidido afectar su salud por medio de la comedia, algo que generó sumo repudio en redes.

La actitud de una participante contra Tato que generó controversia en Gran Hermano 2025

El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando Tato y Lucía se dispusieron a realizar un brownie sin TACC, pensando especialmente para que el jugador (que padece de intolerancia al gluten) pudiera compartirlo con sus compañeros. “Vamos a hacer brownie libre de gluten, ¿nos acompañan?“, le explicaba el uruguayo a los televidentes.

Cuando los hermanitos pusieron el brownie en el horno, Catalina y Gabriela aparecen en escena para realizar una broma pesada: Le subieron la temperatura para que se quemara el postre. “Vamos a poner más fuerte que se hace más rápido”, le comentó la brasilera a Catalina.

Sin quedarse conformes, a polémica no tardó en escalar. Luego de sacarlo del horno, Catalina le agregó orégano al brownie, un ingrediente que Tato no puede consumir por motivos de salud. “Me cayó como una patada en el pecho”, se le escuchó decir al uruguayo tras probarlo.

La reacción del público y de Santiago del Moro a la broma pasada contra Tato

Tras hacerse conocidos los tapes, los usuarios no tardaron en arremeter contra las hermanitas. Sobre todo con Catalina, a quien le solicitaron su expulsión tras afectar la salud del uruguayo siendo médica. "Se lo subió la brasilera y la otra desquiciada le puso condimentos, no las soporto más“, ”No es para sanción. Debe ser EXPULSIÓN“, destacaron varios usuarios.

Millones de comentarios se hicieron presentes en todas las redes sociales del programa. Esto dio pie a que Santiago del Moro anunciara una posible sanción contras las hermanitas.