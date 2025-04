La angustia de Cata Gorostidi por Joel Ojeda que la podría dejar afuera de Gran Hermano: “Le da miedo”

La estadía de Cata Gorostidi en Gran Hermano 2025 pasó por varios estados desde su ingreso pero en las últimas horas expresó su angustia por la posibilidad de tener que abandonar la casa y reencontrarse con su exnovio Joel Ojeda.

Luego de ser duramente criticada por sus actitudes contra algunos de sus compañeros, como el caso de Santiago Algorta, la médica pediatra sabe que está en la cuerda floja y podría convertirse en la eliminada en la gala de este domingo.

En ese contexto, en las últimas horas se mostró muy angustiada y les confesó a algunas de sus compañeras como Chiara, Lourdes y Gabriela cuáles son sus sensaciones ante lo que puede encontrarse en el afuera.

En una conversación en la habitación, la santafesina comenzó a llorar y Sandra le consultó si era por Joel. Entonces, luego de que ella lo confirme, Chiara Mancuso le comentó al resto del grupo algo que tiene intranquila a Catalina: “Ella piensa que si el domingo se va, le da miedo ver con qué se encuentra cuando salga”.

Catalina y Joel de Gran Hermano dieron a conocer los motivos de su separación (Foto: Instagram)

“Me da miedo salir, agarrar el celular y encontrarme con algo que no me guste. Que él haya estado con otra mina, no me quiero enterar”, comentó muy angustiada y entre lágrimas. “En caso de que eso pase, es el universo conspirando a tu favor porque de qué te sirve una persona así“, le respondió la hija del exfutbolista, intentando traerle calma.

En ese momento, Sandra quiso alentarla y le habló de la posibilidad de una reconciliación: “¿Y si quiere volver con ella, después de todo lo que pasaron?“. “Yo cuando entré acá, estábamos mal. Ya habíamos cortado, estábamos bloqueados de todos lados”, contestó la pediatra, echando por tierra la teoría de la pescadora.