Durante el debate de Gran Hermano emitido este martes se produjo un tenso intercambio entre Catalina Gorostidi, recientemente eliminada del reality, y el panelista Gastón Trezeguet en el que se dijeron de todo.

El panelista criticó duramente la participación de Gorostidi en el programa y afirmó que “no jugaste a nada”, al tiempo que cuestionó su estrategia dentro de la casa. Entonces la santafesina le recordó que en su paso por la casa, en la primera edición del reality, Trezeguet había chicaneado a otro participante con comentarios sobre su hijo, lo que consideró más grave que cualquier actitud suya.

Qué se dijeron Trezeguet y Cata en el Debate de Gran Hermano

Luego de ser eliminada por tercera vez de Gran Hermano, algo que se convirtió en un nuevo récord en la historia del programa en Argentina, Cata Gorostidi relató algunas de sus sensaciones tras este nuevo paso por la casa.

“Nobleza obliga. Yo que siempre hablé de Luz que histeriqueaban con Tato, yo el mes que estuve dentro de la casa, no vi a Luz nunca histeriquear con Tato. Sí a Tato que por ahí le insistía un poco a Luz, pero de Luz a Tato nunca vi nada”, expresó Catalina respecto al cuestionado vínculo entre Luz Tito y Santiago Algorta.

La santafesina continúa dentro de la casa de Gran Hermano.

En ese momento, Gastón disparó sin vueltas: “Igual, Cata, vos no viste las cosas muy bien, podés haber visto cualquier cosa ahí adentro, la verdad”.

“Mirá, mi amor, yo jugué increíble. Así que a mí no me vengas a chicanear por degollar un pingüino”, se defendió la médica que recibió una respuesta inmediata: “Show diste, lo que jugaste... no jugaste a nada”.

“Pero yo entré a dar show, a revivir la casa”, concluyó la ex hermanita dejando en claro cuál era su interés en esta nueva oportunidad.