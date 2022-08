El programa de este jueves de Canta Conmigo Ahora contó con otra emocionante historia que conmovió al conductor Marcelo Tinelli y a gran parte de los 100 jurados. Gastón Bellero, uno de los últimos participantes del día, le dedicó su presentación a sus tres hijos que no ve hace mucho porque viven en Alta Gracia y la rompió.

“Estoy acá por la bendita razón de mis tres soles, que son mis tres hijos y que amo con el alma. Son el motor que hace que yo funcione cada día”, introdujo el hombre oriundo de Zárate que se desempeña como operario automotriz. “Ellos están viviendo muy lejos así que ojalá les llegue este abrazo directo”, continuó.

Justo antes de comenzar a cantar, Gastón reconoció: “Es la primera vez que hago esto así que canten conmigo ahora, por favor”. Tras esa emotiva introducción, el participante interpretó Mujer Amante de Rata Blanca y consiguió que 95 jurados se paren.

Apenas terminó el tema, el hombre se quebró y terminó de emocionar a todos los que lo estaban viendo. El propio Tinelli fue directo a darle un abrazo para contenerlo.

“Mis hijos están en Alta Gracia y yo acá en Buenos Aires, no es larga la distancia pero cuesta”, señaló el cantante. Al ser consultado sobre si los va a ver pronto a sus hijos, Gastón indicó que “apenas pueda” va a ir, pero que “lo laboral no permite el tiempo”. “Ya quiero ir, ya quiero que estén acá”, enfatizó y generó el aplauso del público y del jurado, que no escatimó en elogios.