Video: Enzo “Huesito” Flores, eliminado de Canta Conmigo Ahora

En la gala de este lunes por la noche, Enzo “Huesito” Flores quedó eliminado de “Canta conmigo ahora”, el concurso de canto que conduce Marcelo Tinelli. De esta manera, el artista puntano redondeó una sensacional experiencia televisiva en el reality.

En el cuarto turno de la noche, “Huesito” hizo una conmovedora versión de “Zamba para olvidarte”, un clásico que suele cantar en sus presentaciones en San Luis. Sin embargo, no le alcanzó para convencer a una cantidad suficiente de jurados y se llevó solamente 73 puntos.

En su segunda chance, el puntano presentó “Me dediqué a perderte”, un tema melódico de Alejandro Fernández.

La actuación de “Huesito” obtuvo 75 puntos, con los que superó a Candela Ramoa, la cantante con menos aceptación de la final. No obstante, cuando Lucas Barro interpretó de “Versace on the floor”, llegó a los 90 puntos y las esperanzas se esfumaron para el puntano.

(Podés ver la interpretación de Flores en el video a continuación, en el minuto 49:00)

¿Cómo le fue a Gaspar Gigena, el puntano adoptivo, en Canta conmigo ahora?

El paso de Gaspar Gigena en “Canta conmigo ahora” parece no tener techo. El joven cordobés, que vive en San Luis hace más de 4 años, pasó a la siguiente etapa del concurso y volverá a cantar el miércoles en busca de la gran final del día siguiente.

El joven de 18 años competirá con otros 5 artistas, entre ellos, Damaris Sully, la chica con la que ayer empató en el puntaje mayor, y Lucas Barro, el tucumano que en el “Sing off” (una suerte de desempate entre los competidores con menor puntaje de la noche) eliminó a “Huesito” Flores.

Gigena fue el participante que abrió la semana y las instancias finales con “Todo está en vos”, la canción de Abel Pintos que le valió 98 puntos.

Antes y después del canto, el joven puntano recibió enormes halagos de los jurados. José Luis “El Puma” Rodríguez dijo que Gaspar es uno de sus favoritos y “Bebe” Contepomi lo definió como un cantante que “antes de que abra la boca ya se sabe que es un artista”.