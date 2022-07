Tras su gran participación durante la audición y la batalla, Polina Grace, la “rusa cordobesa”, quedó eliminada este lunes por la noche de La Voz Argentina. La influencer extranjera perdió en una gran batalla ante su compañero de equipo Stefano Marocco y pese a los elogios recibidos, no fue salvada por ninguno de los otros jurados.

Tras la emisión del programa en el que quedó afuera de reality, la cantante de origen rusa se despidió con un emotivo mensaje en las redes sociales. A través de sus historias de Instagram, Polina le agradeció a la producción y a sus seguidores, y prometió seguir cantando.

“Es un momento muy sensible para mí, porque me hubiese encantado seguir para mostrarles más de mi talento y de mi personalidad”, señaló la rusa. “Pero soy una luchadora inmensa y siempre dije que los momentos que nos definen son esos en los cuales no hay que bajar los brazos, hay que seguir para adelante”, agregó.

“Yo soy muy agradecida por la oportunidad que me brindó este hermoso país que es Argentina”, señaló la joven. Y sentenció: “Les prometo seguir haciendo lo mejor que pueda para inspirar a todos a seguir sus sueños, hacer lo imposible y brillar, porque de eso se trata la vida”.