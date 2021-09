Talleres juega este sábado a las 15.45 para mantener el primer puesto en la Liga Profesional. Recibirá a Rosario Central en el Kempes, por la TV Pública (liberado del pack fútbol) y en el marco de la fecha 13 del campeonato.

Alexander Medina deberá realizar un cambio obligado por la expulsión de Héctor Fértoli en la victoria frente a Racing en Avellaneda. En principio, el reemplazante será Ángelo Martino. Se especulaba además que volvería Juan Cruz Komar a la zaga, pero seguirá el tandem Julián Malatini por el lateral y Nahuel Tenaglia como marcador central.

Los futbolistas concentrados de Talleres para enfrentar este sábado a Rosario Central. Twitter @CATalleresdecba

Por otra parte también se creía que Julián Velázquez podría tender un lugar, tras ser titular en el equipo de Reserva que este viernes derrotó a Rosario Central 3 a 1. El ex Independiente, que todavía no debutó en Primera desde que llegó como refuerzo desde México, no integra la lista.

Los citados de Rosario Central ante Talleres. (Prensa Rosario Central). Prensa Rosario Central

La probable del Cacique Medina para enfrentar al Canalla va con Guido Herrera; Malatini, Tenaglia, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Juan Ignacio Méndez; Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Martino; Michael Santos.