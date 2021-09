Finalmente se conoció este viernes por la mañana que Roberto “el Loco Tito” Ponce y Cristian “Coquito” Torres serán imputados por amenazas. El segundo habría sido identificado como el barrabrava que le envió un mensaje a Ponce con amenazas luego de que trascendiera un video del histórico líder de la barra de Belgrano.

Todo esto se da también luego de que este jueves la Justicia de Córdoba actuara de oficio y llevara a cabo cinco allanamientos en diferentes domicilios ubicados en los barrios Liceo II Sección, Barrio Alberdi y tres viviendas de Villa Allende.

Según informó Cadena 3, a ambos hinchas se les podría aplicar la “Ley del Deporte” y por lo tanto se les prohibiría el ingreso a los estadios.

Amenazas cruzadas en la barra de Belgrano

Estos hechos se enmarcan en una serie de videos y audios que se conocieron esta semana. En el video, el que habla a cámara es Roberto “el loco Tito” Ponce, uno de los históricos líderes de la barra de Belgrano.

“Ahora bastardean a mi familia mal. Creo que tiene que parar la mano. No rompan más los huevos. Los referentes tienen que saber que nunca me fui de esa reunión. El que manda en la barra soy yo, ya me cansaron. Les hablo a todos los muchachos de la barra, yo no los voy a traicionar. Me voy a juntar 200 o 300 vagos y no me voy a ir ni bosta de la barra”, se lo escucha decir.

Luego también se conoció otro audio que sería de “Coquito” Torres. “Que no te sorprenda que en una reunión de estas te comés un flor de balazo. No sé si uno o un par de ellos. No te vas a ir glorioso, no soñés con esa. Yo se dónde vive tu mamá”, se escucha.

Los cruces se producen en la previa de una transición que podría darse en la barra, luego de que meses atrás “Tito” dejara trascender sus intenciones de dejar el liderazgo de la organización.

La explicación del Loco Tito y la barra de Belgrano

Por otra parte, este jueves luego de que “bajó la espuma” por los allanamientos que se conocieron durante la mañana, el que salió a hablar fue Roberto Ponce. “Hice el video para que la gente, el socio, se tranquilice porque acá no pasa nada. No hay interna. Si alguien entendió mal, pido disculpas”, aseguró “el loco Tito” en declaraciones a Con todo el aire, por Radio Sucesos.

Sobre el audio que se viralizó, indicó: “No se quien los hizo, ni me interesa saber. No se quien es el del audio, no lo conozco. Yo estoy sólo acá, en Alberdi. No soy vigilante ni amenazo a nadie. Pedí que dejaran de romper los huevos, nada más. Recibí amenazas pero por privado, y no les doy bola. Ya nos juntaremos para solucionar el problemas”.