Mientras la Justicia actuó de oficio ante las amenazas cruzadas entre barras bravas de Belgrano, Roberto Ponce, más conocido como el Loco Tito, dio una curiosa versión sobre el video que se viralizó y encendió las alarmas: “Hice el video para que la gente, el socio, se tranquilice porque acá no pasa nada. No hay interna. Si alguien entendió mal, pido disculpas”.

En una entrevista en Sergio Zuliani en Con todo el aire, por Radio Sucesos, agregó: “El viernes (por el 1 de octubre), vuelve la gente a la cancha y la barra va a estar. ¿Por qué no? No va a pasar nada. La gente va a ir tranquila como lo venía haciendo antes, que iban mujeres, embarazadas, gente grande con sus nietos, como llevó yo al mío”.

El Loco Tito habló en el programa de Sergio Zulini y remarcó que "no hay internas". Twitter @SerZuliani

Sobre los inquietantes audios que incluyen amenazas, afirmó: “No se quien los hizo, ni me interesa saber. No se quien es el del audio, no lo conozco. Yo estoy sólo acá, en Alberdi. No soy vigilante ni amenazo a nadie. Pedí que dejaran de romper los huevos, nada más. Recibí amenazas pero por privado, y no les doy bola. Ya nos juntaremos para solucionar el problemas”.

Y sobre la sucesión en el liderazgo en la barra de los Piratas, lo que originó la disputa, avisó: “Yo tengo 63 años y a fin de año me voy. Vendrán otros pibes que estén preparados para manejar la barra. Con la dirigencia no tengo ningún vínculo. Nosotros hacemos rifas, vendemos ropa, pollos... Gastos no hubo, si hace como dos años que no vamos a la cancha. Y además le damos de comer a gente, los martes y jueves le damos de comer a 800 personas en la villa y en la costa del canal”.