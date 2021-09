La Justicia de Córdoba ordenó cinco allanamientos en barrios de la capital y en Villa Allende en una causa vinculada a las amenazas que se viralizaron entre hinchas pertenecientes a la barrabrava de Belgrano.

El fiscal Guillermo González detalló que el martes a la noche conocieron los audios y videos por lo que el miércoles por la mañana desde el Ministerio Público Fiscal decidieron actuar de oficio “ante la eventual comisión de distintos delitos”.

Allanamientos en Córdoba y Villa Allende por las amenazas en la interna de la barra de Belgrano (Policía). Policía

Los allanamientos se llevaron a cabo en domicilios ubicados en los barrios Liceo II Sección, Barrio Alberdi y tres viviendas de Villa Allende. De los operativos formaron parte 150 efectivos de distintos equipos tácticos como ETER, Bomberos y la División de Canes, entre otros.

Hasta el momento no hay personas detenidas.

“El proceso sigue, sigue la investigación para dilucidar qué pasó”, dijo el fiscal quien admitió que la Justicia tomó contacto por las redes sociales sobre “semejante situación de violencia urbana”.

Amenazas del “Loco Tito” y miembros de la barra de Belgrano

En los últimos días se conoció un video en el que a cámara habla Roberto “el loco Tito” Ponce, uno de los históricos líderes de la barra de Belgrano.

“Ahora bastardean a mi familia mal. Creo que tiene que parar la mano. No rompan más los huevos. Los referentes tienen que saber que nunca me fui de esa reunión. El que manda en la barra soy yo, ya me cansaron. Les hablo a todos los muchachos de la barra, yo no los voy a traicionar. Me voy a juntar 200 o 300 vagos y no me voy a ir ni bosta de la barra”, se lo escucha decir.

Luego también se conoció otro audio de una persona que hasta el momento no habría sido identificada que amenaza a Ponce. “Que no te sorprenda que en una reunión de estas te comés un flor de balazo. No sé si uno o un par de ellos. No te vas a ir glorioso, no soñés con esa. Yo se dónde vive tu mamá”, se escucha.

Los cruces se producen en la previa de una transición que podría darse en la barra, luego de que meses atrás “Tito” dejara trascender sus intenciones de dejar el liderazgo de la organización.