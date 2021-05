Belgrano perdió con San Martín de Tucumán, jugó mal otra vez, y se quedó sin técnico porque a Alejandro Orfila le rescindieron el contrato. Todo mal en Alberdi, y además el enojo de Pablo Vegetti por poco termina en una gresca.

El delantero y capitán del Pirata descargó su furia camino al túnel contra alguien que lo insultó desde la platea, tras la derrota con los tucumanos. Los propios jugadores de San Martín intentaron frenarlo pero Vegetti ingresó a la zona de placos, saltando sobre las butacas para esperar en la platea baja a la persona que lo insultó.

“Ustedes saben bien quién entra a la cancha. Saben perfectamente quién es el que insulta”, se enojó Vegetti con el personal de seguridad y con algunos miembros de la comisión directiva. “Somos nosotros los que ponemos la cara en la cancha. Somos nosotros los que no nos escondemos. Así que no me digan que no saben quién fue”, añadió, según publicó La Voz.