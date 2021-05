En un partido en el que Belgrano se jugaba mucho y perdió sin atenuantes, estos son los puntajes de los jugadores:

NAHUEL LOSADA (6): Antes del minuto de juego, le sacó a mano cambiada, un disparo a Imbert. En el 1 a 0 no pudo hacer mucho. Luego tuvo algunas intervenciones que evitaron que la derrota sea más abultada.

JUAN BARINAGA (3): Desordenado pero siempre yendo al frente. Fue el primero que pateó al arco, a los 30 del inicio. Pero estuvo lejos de su nivel perdiendo pelotas que pudieron ser peligrosas para el propio equipo.

EZEQUIEL GONZÁLEZ (3): Tuvo un error en el 1 a 0 de San Martín de Tucumán. No estuvo seguro en el inicio y no pudo reponerse. Juega en un puesto que no es el suyo pero tampoco pudo demostrar con ci

NAHUEL TECILLA (3): Dudó en cada pelota de aire. Se mostró con falta de confianza desde el arranque perdiendo siempre con Estigarribia. Flojísimo partido del marcador central.

AXEL OCHOA (3): Como desde que llegó, nunca fue opción de salida ni de marca. Fue sin pena ni gloria el partido del ex lateral de Atlanta.

TOMÁS ASPREA (4): No se estacionó en el carril derecho y empezó a jugar como libre en la mitad de la cancha buscando asociarse con Miño y Lima. Luego su juego se diluyó en la nada misma.

EMILIANO ROMERO (4): No fue el eje del medio campo. Muy perdido en su ubicación en la cancha durante todo el partido.

MARIANO MIÑO (4): Apareció en cuenta gotas. Trató de juntarse con sus compañeros del medio pero estuvo muy lejos de lo que se espera. A favor, volvía de una lesión muscular después de mucho tiempo de no jugar.

ADOLFO LIMA (3): Se mostró muy fastidioso, impreciso, poca actitud y con muy poco ritmo futbolístico. Muy flojo el nivel del uruguayo que debutaba como titular.

JUAN PABLO RUIZ GÓMEZ (4): Trató siempre de mostrarse y apareció poco.

PABLO VEGETTI (3): Corrió mucho y mal. Flojo primer tiempo. Cayó repetidas veces en posición adelantada y estuvo falto de buenas habilitaciones.

BRUNO ZAPELLI (4): En su primera intervención fue amonestado. Se fue diluyendo en la maraña defensiva que planteó el rival. Aunque siempre la pidió y encaró bien cuando tuvo la pelota.

ADRIÁN BALBOA (3): Entró a reforzar el ataque por izquierda pero nunca estuvo a la altura.

VALENTÍN BARBERO (4): Intentó manejar los avances pero cayó enseguida en la mediocridad del juego de Belgrano en todo el partido.

ULISES SÁNCHEZ (3): Trató de aparecer por los carriles pero nunca pudo imponerse.

SANTIAGO COLAZO (-): Entró en el final.