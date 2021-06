“Es muy intenso mirarlo desde afuera, y uno no tiene la posibilidad de quemar esa adrenalina que corre cuando sos jugador. Pero estoy feliz por estar en un lugar donde lo deseaba y el grupo me transmitió cosas que hemos trabajado”.

Palabras de Guillermo Farré tras el empate con Deportivo Riestra, su presentación como entrenador de Belgrano, que rescató un punto en tiempo de descuento y mostró signos de reacción en una Primera B Nacional en al que no gana desde la tercera fecha (se disputó la 11ª).

“Las situaciones que generamos al final fueron todas elaboradas. Evitamos los pelotazos frontales, es gran mértito de los jugadores tener esa rebeldía, de no bajar los brazos y, no sólo haber convertido el gol, sino post gol tener la caradurez de seguir buscándolo y no quedarnos sólo con el empate”, añadió el nuevo DT en Mundo D.

Sobre el desarrollo del 1 a 1 con Riestra, analizó: “Sabíamos que el primer tiempo sería así, muy trabado. En el segundo, cuando se abrió, supimos trabajarlo. Con (Bruno) Zapelli ganamos claridad, porque si lo ponía en el primer tiempo no iba a tener la lucidez que mostró en el segundo. Y lo de (Ulises) Sánchez salió bien también y él lo entendió muy bien”.

Y completó: “Todos los partidos tenés que probar y pensarlos de acuerdo al rival y todos los jugadores deben entender que titular o suplente son importantes. No hay un equipo titular, es el grupo el que te lleva a lograr cosas”.