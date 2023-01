Guido Herrera, la caída ante Independiente y la comparación con el Talleres-Belgrano

Talleres debutó con el pie izquierdo en la Liga Profesional, con derrota por 1 a 0 frente a Independiente y con una deslucida actuación como local. Así lo reconoció el capitán Guido Herrera, sobre todo al comparar lo que fue la goleada sobre Belgrano apenas una semana atrás.

“No estuvimos cómodos, no tuvimos la intensidad que mostramos en el clásico y quedó demostrado. Se nos complicó. Fue un cachetazo que nos sirve para saber que hay que tener otra cara. Encima, nos hicieron un gol desafortunado y, cuando teníamos un jugador más, nos expulsaron un compañero”, resumió el arquero de Talleres.

“Nos ganaron hasta en la segunda y tercera jugada. Y ese gol de ellos nos dolió. Nos faltó chispa, esa que tuvimos en el partido con Belgrano y eso fue lo que pasó”, insistió Herrera, en referencia al clásico cordobés.

Y completó: “Lo bueno dentro de lo malo es que pasó ahora, porque esto es largo. Si repetimos lo que hicimos con Belgrano nos tiene que ir bien porque somos un buen equipo, con un buen plantel”.

BENAVÍDEZ Y SU “”NO NOS SALIÓ NADA”

Otro de los puntos altos en el clásico cordobés y que no repitió contra Independiente fue Gastón Benavidez, de nuevo en la función de marcador central.

“No nos salió nada de lo que trabajamos en la semana. No hicimos nuestro juego y el árbitro cobró todas las mínimas para Independiente. No queda otra que pensar en lo que viene”, señaló el ex Estudiantes de Río Cuarto.

Sobre su puesto en el centro de la defensa, Benavidez afirmó que prefiere jugar de lateral, su posición natural, pero que no tiene problemas en seguir con esa función si el técnico lo necesita.