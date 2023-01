Video: Talleres jugó mal y cayó ante Independiente en el debut por Liga Profesional

Talleres jugó mal y perdió bien ante Independiente, que se impuso 1 a 0 por el gol en contra de Ángelo Martino, pero haciendo méritos para llevarse los tres puntos de un Kempes colmado por las dos hinchadas, en el inicio de la Liga Profesional.

Ya en el primer tiempo el Rojo fue el mejor de los dos. Atacando y ganando por el costado de Julio Buffarini, quien no pudo ante un Rodrigo Márquez figura del partido, de tanto encarar y ganar en uno contra uno. Un tiro en el palo del también picante Matías Giménez, la más clara de la etapa inicial. La visita debió asimilar además la salida por lesión en le hombro de Luciano Gómez.

Talleres no mostró ni la dinámica, no la potencia de gol que marcó diferencias en el clásico con Belgrano. Con Rodrigo Garro y Francisco Pizzini ausentes, se remitió a centros que fueron fácil presa de la zaga de Independiente. No tuvo arribos de peligro en los primeros 45 minutos, y cuando insinuó algo, el arquero Rey se mostró seguro.

EXPULSIONES Y UN TALLERES DESCONCERTADO

En la segunda parte, Independiente tradujo la superioridad en el campo también en la red. A los 6 minutos volvió a desbordar por el costado de Buffarini, por un Chila Márquez inspirada y que combinó con Ayrtón Costa. “Centro de la muerte” y autogol de Martino.

El lateral izquierdo completó un partido pésimo al irse expulsado por un cabezazo a Bareto. El rival ya jugaba con 10 por la roja directa a Iván Marcone, a los 11 minutos del segundo tiempo. Una ventaja que Talleres no logró capitalizar.

Entró Nahuel Bustos, quien se salvó de milagro de la expulsión después de que el árbitro Hernán Mastrángelo chequeara el VAR. Y también hizo su debut desde el banco para el extremo David Zalazar, como lo hizo como titular Valentín Depietri, reemplazante de Diego Valoyes (de gira con la Selección de Colombia). No fueron el revulsivo que buscó Javier Gandolfi, y a Talleres se le desvanecieron los minutos en en la tibieza.

CUÁL ES EL VERDADERO TALLERES

Los hinchas de Talleres, que colmaron tres cuartos del Kempes (la popular Artime fue para el público del Rojo); llegaron con viento a favor por la goleada contra Belgrano. Pero el equipo de Gandolfi no repitió la actuación ni por asomo.

Sobre el final, lanzado y a quemar las naves, rondó el empate con un cabezazo de Michael Santos en segunda jugada que despejó Rey a puro reflejos. Y no mucho más. Una pobre imagen del Albiazul, que en la próxima fecha visitará a Atlético Tucumán, el domingo 5 de febrero a las 21.30.