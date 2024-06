Guardias de seguridad de Córdoba advierten que acamparan en un reconocido shopping como forma de protesta

Este jueves, guardias de seguridad y representantes del Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigadores Privados de Córdoba (Suvico), marcharon por un reconocido shopping de Córdoba.

Los trabajadores reclamaron por la falta de cumplimiento del convenio que mantienen con la empresa Prosegur. En este sentido, advirtieron que acamparan en el centro comercial como forma de protesta.

RECLAMO: GUARDIAS DE SEGURIDAD ACAMPARÁN EN UN SHOPPING

Sobre la medida de fuerza, el secretario Gremial del Interior, Enrique Álvarez, dijo a Canal 10 que tuvieron varias audiencias en el Ministerio de Trabajo, pero sin respuestas favorables. Los guardias, que protestaron por los pasillos del Nuevocentro Shopping, dijeron que hablaron con la gente del centro comercial en muchas ocasiones.

“Le explicamos cómo es la situación y no nos queda otra que venir y cortar”, sostuvo. Álvarez explicó que les están haciendo descuentos que no corresponden. “Lo hemos planteado en las audiencias y no dan una solución”, dijo.

Asimismo, insistió que se trata de la tercera protesta dentro del mismo shopping. “No nos están dando soluciones. La próxima, vamos acampar en el Nuevocentro”, advirtió el sindicalista, quien detalló que en el shopping trabajan 40 guardias.