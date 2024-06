Suba de dietas en el Senado: Luis Juez insiste en retrotraer todos los aumentos

Tras un nuevo escándalo por un aumento del 9% en las dietas de los senadores nacionales, los jefes de bloque en la Cámara Alta le pidieron a la vicepresidenta Victoria Villarruel que, por esta vez, no les otorgue el incremento, que está atado a la paritaria que acaban de suscribir los gremios legislativos con las autoridades de ambas cámaras.

El pedido fue formulado a través de una nota que firmaron Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), Eduardo Vischi (UCR), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), Juan Carlos Romero (Cambio Federal), José Mayans y Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) y Carlos Arce (Frente de la Concordia Misionero).

“Solicitamos expresamente que la liquidación sea tal cual la realizada el mes anterior, sin contemplar los incrementos brindados al personal del Senado de la Nación”, indica la misiva que llegó a manos de Villarruel a última hora del miércoles. Sin embargo, hubo una firma ausente: la de Luis Juez, líder del bloque PRO.

Según la versión del cordobés, el pedido de los demás jefes de bloque “pretende esconder la verdadera discusión que hay que seguir sosteniendo, que es retrotraer la situación a aquella sesión bochornosa, horrible, fraudulenta y mentirosa donde terminamos aumentándonos el sueldo el 100%”.

De esa manera, se refirió al aumento que se dieron los senadores el último 18 de abril, por el cual pasaron a percibir más de $7 millones brutos (cerca de $4,5 millones de bolsillo). Juez sostiene que en aquella sesión se opuso al incremento, pero no lo manifestó en el recinto y tampoco quedó registrado porque la votación fue a mano alzada.

Después de esa polémica, el senador presentó un pedido de sesión especial para tratar un proyecto que retrotraiga los aumentos, al cual (según afirma) adhiere todo su bloque. No obstante, Villarruel no convocó hasta ahora a esa sesión para no poner en peligro la “ley bases” y el paquete fiscal, donde el oficialismo tiene puesto el objetivo.

Qué pasará con el pedido de sesión especial

De todas maneras, en el entorno de la vicepresidenta sostienen que cualquier marcha atrás, tarde o temprano, debe votarse en el recinto porque Villarruel no tendría atribuciones para hacerlo por sí sola. “No se puede retrotraer desde la Presidencia una decisión que tomó el cuerpo en una sesión. Los senadores saben que es ilegal que la Presidencia baje una decisión votada por el cuerpo”, explicaron.

Como sea, una vez superado el debate de la “ley Bases” y las medidas fiscales, Juez sostiene que insistirá con el tema. “Nuestro bloque quiere una sesión especial para que discutamos cómo retrotraemos la situación al momento anterior a la locura demencial de que en 45 segundos el Senado terminó multiplicándose el sueldo”, enfatizó.

Para el cordobés, que sus pares hayan pedido no cobrar el último 9% “es una trampa, es una hipocresía manifiesta, porque no es el problema del 2% y el 7%, que es una paritaria pública con toda la transparencia, con la presencia del gremio, con el control de los presidentes de las cámaras, con la presencia de los secretarios administrativos de ambas cámaras. Eso es lo más público y transparente que puede haber, es una paritaria absolutamente normal, con un porcentaje de aumento que es totalmente razonable con el momento inflacionario que se vive”.

Finalmente, el senador ratificó que “no se embolsará ni un solo de peso de más” y comentó que donará los aumentos a “Tomy”, un niño internado en el Hospital Garrahan que padece la enfermedad conocida como “huesos de cristal”, un trastorno genético permanente que impide la formación de huesos fuertes.