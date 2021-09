Francisco Benítez se consagró como el gran ganador de La Voz Argentina 2021 y le puso la frutilla al postre. Es que desde que se presentó por primera vez en la audición a ciegas emocionó a todos presentación a presentación.

El joven de 22 años, de Colonia Tirolesa, y que está por ser papá recibió el 44,3% de los 4,6 millones de votos del público. En el cuarto puesto quedó el otro cordobés, de Río Cuarto, Ezequiel Pedraza con el 13,4% de los votos. En tercer lugar, Nicolás Olmedo (14,4%). Luz Gaggi fue segunda (27.9%). Como ganador se lleva 1,5 millón de pesos.

“Todavía no lo puedo creer, no me lo esperaba”, aseguró Francisco una vez terminado el programa. “Es una bestia este chabón”, aseguró Luz Gaggi.

“Se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes que estuvieron en el escenario. No me considero ganador, todos somos ganadores en haber estado acá”, enfatizó Fran.

Para la gran final, Francisco eligió cantar “Gracias a la vida”. Luego interpretó junto a Soledad Pastorutti, su coach, el tema “Aunque me digas que no”.

La presentación de Francisco Benítez en la final de La Voz Argentina