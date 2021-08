La Voz Argentina sigue su camino para conocer a sus ganadores y este lunes por la noche se llevó a cabo una de las eliminatorias más esperadas, la del Team Soledad. Es que allí está el cordobés querido por todos, Francisco Benítez.

Justamente el joven de Colonia Caroya que en poco tiempo será papá interpretó “Universo paralelo” y una vez más los coach lo llenaron de elogios. Antes, en el inicio del programa había interpretado “La Simple” junto a Soledad Pastorutti y sus compañeros de equipo.

En ese momento también mostró sus destrezas para el baile, algo que sorprendió a Marley quien le pidió que le enseñe algunos pasos, aunque el conductor no pudo desenvolverse de la mejor manera. Un momento cómico, de los tantos, en el programa.

Volviendo al certamen, Francisco Benítez se fue lleno de elogios de su presentación. Ninguno de los coach tuvo algo que marcarle o reprocharle al cordobés.

Ricky Montaner fue el primero en tomar la palabra. “No dejas de impresionarnos, esta es una canción hermosa. No fallas una. Todo lo que haces me gusta: bailas, me gusta; cantas, me gusta, todo. Eres impresionante. No le voy a pedir a la gente que vote porque va a votar por ti. Eres increíble”, expresó.

Luego, su hermano Mau, aseguró: “Nos estamos acercando a la final del programa y me da tristeza porque no voy a poder verte cantando aquí, pero al mismo tiempo me hace feliz saber que no va a ser la última vez que te vamos a ver cantando y que vas a, si Dios quiere, estar cantando por todo el país. Ricky y yo vamos a ir con el carro persiguiendo el bus tuyo”.

“Me encanta Fran. No importa el día que tengas, escucharte siempre es sanador. Te agradezco una vez más por estar en este escenario. Desde el día que cantaste por primera vez en La Voz, creo que todos teníamos claro que ibas a llegar a la final y no tengo dudas de que así va a ser”, aseguró Lali.

Luego sería el turno de Ricardo Montaner, quien también se deshizo en elogios. “Con Francisco sucede que efectivamente en este programa tenemos extraordinarias voces, pero él transcurre en un universo paralelo y diferente al de todos los artistas y posiblemente tenga ante mis ojos al ganador. Yo te felicito y si llega a ganar el equipo de la Sole La Voz, me voy a sentir mu feliz”, apuntó.

Por último, la Sole también enfatizó: “Los chicos hablaban maravillas y también tenés la dificultad de haber empezado muy arriba y que todos hablen de vos y vos te mantuviste ahí. Hay artistas que después se apagan. Tu voz me llega desde otro lugar. Cantar bien, todos cantan bien, transmitir es algo más difícil y vos lo haces”.

Luego de la actuación de sus compañeros, se conoció la votación del público que dejó a Francisco Benítez en la semifinal, junto a Alex Freidig y Luna Suárez. “No tengo palabras para expresar lo que siento. Solamente quiero agradecer a toda la gente que confió en mí, a la Sole agradecerle por la oportunidad. No sé qué decir”, aseguró el cordobés.