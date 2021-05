El entrenamiento en fútbol ha evolucionado. Los cuerpos técnicos ya no sólo trabajan la parte física y táctica de los jugadores sino también toman en cuenta el aspecto mental y anímico. En Instituto, con la llegada de Marcelo Vázquez a dirigir el plantel profesional, se incorporó Florencia Cucco que será la coach deportiva en el nuevo cuerpo técnico.

//Mirá También: Comienza el ciclo de Marcelo Vázquez como técnico de Instituto

En las publicaciones oficiales del club de Alta Córdoba, la presentaron de la siguiente manera: “Florencia es profesora de educación física y se especializó en el coaching ontológico aplicado a deportistas. Trabajará con los jugadores de forma individual y grupal apuntando desde la comunicación, el cuerpo, la corporalidad y las emociones”.

En la misma publicación, la profesional explicó su función: “Es una persona que acompaña a las personas, deportistas, equipos, entrenadores, dirigencia a que puedan potenciarse para lograr resultados de manera efectiva. Cada persona que toma coaching, o cada equipo que lo hace tiene el foco en crecer, aprender, generar nuevos hábitos, derribando creencias limitantes que ya no nos sirven y salir de la caja para empezar a desafiarnos”.

La coach deportiva albirroja ya se puso a trabajar con el, plantel de primera división dirigido por Marcelo Vázquez. Prensa Instituto

También agregó: “Trabajamos con el observador, un coach te acompaña con preguntas para que puedas ver lo que antes no veías, y al cambiar la mirada en la que vemos el mundo y el juego también cambian nuestras acciones y como consecuencia los resultados. Trabajamos con procesos, el coaching no es magia, simplemente es trabajo y compromiso. Sin compromiso no hay coaching, venimos a ser como los copilotos del deportista”.

//Mirá También: Marcelo Vázquez asumió en Instituto: “Llegamos a un equipo que venía trabajando muy bien”

Específicamente en el plantel de la Gloria, Cucco anticipó que ya está trabajando con los futbolistas. “Vamos a comenzar con trabajos específicos desde lo mental, y lo emocional dentro y fuera de a cancha con todo el plantel. Trabajando todos los puestos, poniendo mucho foco en cuidarlos, potenciarlos, acompañarlos y potenciarlos. El proceso a veces es incómodo, pero con valentía. Solo los valientes se animan a crecer, me encontré con un hermoso equipo muy predispuesto y con muchas ganas de trabajar”, opinó la nueva coach.