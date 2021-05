Aunque el Torneo Federal A ya lleva cinco fechas jugadas, en Racing de Nueva Italia hubo una nueva incorporación. Se trata de Valentín Fauro, delantero surgido en las inferiores de Instituto con experiencia en el Regional Federal jugando para Argentino Peñarol se incorporó a la Academia hace algunos días.

El delantero tiene 23 años, es hijo de Antonio Fauro, ex directivo de Talleres. Jugó en Instituto, integró algunas selecciones juveniles argentinas y estuvo a prueba en algunos clubes europeos. Su última experiencia fue en el Tollo, de Italia. También se probó en el Leicester de Inglaterra pero no pudo quedarse por no tener pasaporte comunitario.

Cordobeses albicelestes. Valentín Fauro, Federico Bonansea, Julián Chicco y Germán Berterame, durante un momento de la concentración argentina en Paraguay.

Fauro se está entrenando con la primera local albiceleste, dirigida por Miguel Bogdnar, que juega en la Liga Cordobesa pero Hernán Medina, el técnico del plantel que juega en el Federal A lo podrá utilizar cuando lo estime conveniente.

