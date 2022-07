“Belgrano viene haciendo las cosas bien hace rato. Es importante que mantuvo la base del plantel y el cuerpo técnico. Falta mucho todavía, pero está encaminado a coronar su campaña con un ascenso”. Con la firma de Juan Pablo Ruíz Gómez, delantero de Ferro que en la temporada pasada fue refuerzo Pirata.

Este lunes se topan en Caballito a las 19.35 por una nueva fecha de la Primera Nacional y por TyC Sports, con Belgrano puntero. El objetivo que perseguía también cuando Ruíz Gómez vestía la Celeste. “Haciendo el balance de mi paso por Belgrano no fue malo, porque jugué varios partidos y convertí goles. Claro que podría haber dado más. El deseo de quedarme estaba y de parte del club también, pero Estudiantes de Caseros, dueño del pase, no quiso. Y me quedó la espina”, recapituló.

Entre los contactos que Juan Pablo Ruíz Gómez dejó en Belgrano, quedó la amistad con Mariano Miño. Foto: Twitter @TercerTiempo3

“Pablo Vegetti está haciendo un torneo bárbaro, en el área no falla y le agregó cosas a su juego. Y Guillermo Farré sumó jerarquía en el plantel, están haciendo un campeonato espectacular”, añadió el delantero sobre sus ex compañeros y el DT.

Intoxicados

“Entre 18 y 20 jugadores que concentramos para el partido con Riestra caímos intoxicados. Por eso no se jugó el encuentro. Ahora estamos bien y nadie se quiere perder el partido con Belgrano por que cómo viene”, aseguró Ruiz Gómez.