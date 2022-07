Después de una fecha 26 con saldo desfavorable y sin victorias, Belgrano e Instituto volverán a jugar por la Primera Nacional este lunes, y Estudiantes de Río Cuarto lo hará el martes, con Ferro, All Boys y Deportivo Madryn, respectivamente. Y ya conocen día y hora para la fecha siguiente.

Por la 28°, Belgrano se presentará el domingo 7 de agosto ante Mitre de Santiago, a las 17.45 por TyC Sports. Mientras que Instituto volverá a jugar un lunes, en este caso en Santiago y ante Güemes, a las 17.10 y también por TV. Estudiantes tendrá fecha libre.

Los partidos para Belgrano e Instituto en la fecha 28. Foto: Twitter @JuanLunajp6

El líder Belgrano jugará este lunes ante Ferro, a las 19.35 en Caballito y para mantener la venta sobre su escolta, San Martín de Tucumán. Mientras que la Gloria recibirá al encumbrado All Boys (cuarto) a las 21.40, para recuperar el segundo lugar en la tabla. Un rato antes, a las 21.10, los tucumanos enfrentarán a Chaco For Ever en La Ciudadela.