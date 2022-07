La fecha 30 será el marco para el esperado cruce entre Belgrano e Instituto por la Primera Nacional. Y más allá de que todavía faltan tres fechas, Guillermo Farré se refirió al clásico cordobés y a lo encumbrados que llegan ambos, peleando por el ascenso a Liga Profesional. El Pirata primero y los Albirrojos ahora terceros en la tabla.

La realidad es que veo a Belgrano, y ya tengo bastante con esa exigencia. Pero no dejo de lado mirar a Instituto, está trabajando de una gran manera y tienen un gran técnico”, subrayó el DT Celeste sobre su colega, Lucas Bovaglio.

En diálogo con Mundo D, el entrenador agregó sobre la Gloria: “Es una institución con una estructura muy sólida en cuanto a la parte deportiva. Entonces sé que están por el camino correcto. Los resultados están demostrando de que van por el camino correcto. Y no tengo dudas de que para nosotros es un empuje más saber que uno de los grandes competidores que tenemos en el torneo es uno de los rivales de la ciudad”.

En la misma tónica, añadió: “Me encantaría que los dos tengamos la posibilidad de subir. Porque me encanta la ciudad de Córdoba, porque soy pro-Córdoba. Amo el fútbol cordobés y me encantaría que todos estén en una categoría de igual a igual para, bueno, después poder vivenciar todos y toda la ciudad el espectáculo de Primera División, que es todo muy lindo”.

En la fecha 30

Belgrano enfrentará este lunes a Ferro en Caballito a las 19.35. En la fecha 28 será local de Mitre y en la 29 va ante Sacachispas, en la previa del duelo con Instituto. La Gloria será local este lunes a las 21.40 de All Boys, que está un puesto más abajo. Después visitará a Güemes y en la fecha 29 recibirá a Deportivo Riestra.