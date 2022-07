Luego de la suspensión del partido ante Quilmes por cuestiones climáticas, Belgrano recibió a Independiente Rivadavia en el Gigante de Alberdi. Entre los titulares sorprendió la presencia de Francisco Oliver por Axel Ochoa. También jugaron desde el arranque Bruno Zapelli, Ariel Rojas e Ibrahim Hesar.

Aquí los puntajes de los jugadores del Pirata:

NAHUEL LOSADA (5): En el primer tiempo no tuvo mucho trabajo. En el complemento tampoco lo exigieron mucho. En el gol, se desvía el disparo de Navarro y no pudo hacer mucho. Falló cuando tuvo que salir con los pies.

ULISES SÁNCHEZ (6): Fue la salida constante por derecha. Tuvo algunas dudas en el retroceso y, en ofensiva, no aportó mucho en la primera parte. Tuvo una chance para liquidar el juego pero la desperdició. Fue un buen partido del lateral.

ALEJANDRO RÉBOLA (5): Se mostró seguro en la marca en la primera parte. Cometió una falta cerca del área propia en el segundo tiempo, luego del gol del Celeste, que pudo ser el empate. Fue amonestado.

DIEGO NOVARETTI (6): Algunas dudas en la salida cuando arrancó el partido tuvo el experimentado marcador central. Luego se reafirmó y fue el encargado de salir con pelotazos desde el fondo. Tuvo la chance del triunfo en el final con un cabezazo que le sacó el arquero.

FRANCISCO OLIVER (5): No tuvo una actuación destacada en el primer tiempo. Sin proyección, brusco en la marca. No mucho más en la primer parte. En el segundo tiempo, le tiró el centro del 1 a 0 a Vegetti. Poco para el ex Tigre.

Belgrano, el puntero de la Primera Nacional. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

SANTIAGO LONGO (6): Fue el sacrificio de siempre en la primera mitad. Muy solo en la marca, no colaboró mucho cuando el equipo se tiró muy atrás. Pero siempre juega en un nivel parejo.

ARIEL ROJAS (4): Flojo en el arranque. No se encontró en el partido y erró, extrañamente, la mayoría de los pases en la etapa inicial. Metió un centro para Comba que pudo ser gol. Lo reemplazaron después del gol local. No fue un buen juego para el ex River.

BRUNO ZAPELLI (6): No tuvo mucha participación y, cuando trataba de jugar, aparecía algo de fútbol en el Pirata. Iba creciendo su juego y su confianza aunque no estuvo preciso en algunas entregas. Igual, la pidió siempre y se fue muy aplaudido.

Belgrano e Independiente Rivadavia, por la Primera Nacional en el Gigante de Alberdi. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

MAXIMILIANO COMBA (5): Cada vez que le tocó participar no tuvo el peso en ofensiva que se espera de él. Impreciso y con poca participación en el juego. En el complemento robó una pelota para que pueda liquidarlo Vegetti. Pero se espera más del ex Gimnasia.

IBRAHIM HESAR (4): Lejos de sus mejores noches. Casi no pisó el área y se dedicó a chocar a los defensores rivales más que a intentar asociarse para generar peligro. Floja actuación.

PABLO VEGETTI (6): Corrió, se movió por todo el frente de ataque pero no mucho más. En el complemento, en el primer centro que le tiraron, metió la cabeza para poner el 1 a 0. Tuvo el segundo, a los 16, casi aprovechando un error del rival.

GUILLERMO PEREIRA (4): Entró para colaborar en la marca. También, junto al resto de los volantes, no aportó posicionalmente para que el equipo no se meta tan atrás.

DIEGO GARCÍA (5): Tuvo algunas pinceladas de calidad pero muy poco. Entró por Zapelli que es con el único que puede jugar un poco. Muchos pelotazos y jugadas individuales.

JOAQUÍN SUSVIELLES (-): Aportó poco. Su tarea debió ser tener un poco más la pelota pero no lo logró.

IVÁN RAMÍREZ (-): Otro que entró sobre el final para ayudar en la contención.

IGNACIO TAPIA (-): Fue la carta que se jugó el DT Farré en tiempo de descuento. No pudo hacer mucho el pibe.