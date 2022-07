A Guillermo Farré no le cayó de la mejor manera que el partido que iba a sostener Belgrano contra Quilmes se suspendiera, a causa de la niebla. “Nada que esté por fuera de la planificación es positivo”, había expresado el DT Celeste una vez conocida la postergación.

De todos modos, no jugar el fin de semana también da un beneficio, ya que no sería necesaria la rotación que había planeado para que el quipo titular no sienta tanto el desgaste, ya que juegan este miércoles a las 21.35 con Independiente Rivadavia (arbitraje de Nazareno Araza) y el lunes ante Ferro en Caballito.

"Charlé con los jugadores y me dijeron que no se podía jugar", expresó Guillermo Farré de la suspensión del partido con Quilmes. (@Belgrano) Foto: @Belgrano

Por otra parte ya está recuperado Gabriel Compagnucci de la gastroenteritis que le impidió viajar para el duelo con Quilmes, y está a disposición. Y habrá seguramente Farré volverá a priorizar a los volantes de juego, Bruno Zapelli y Diego García, quienes iban a dejar su lugar ante el Cervecero.

Nahuel Losada; Ulises Sánchez o Compagnucci; Diego Novaretti, Alejandro Rébola y Axel Ochoa; Santiago Longo; Maximiliano Comba, Guillermo Pereira, Zapelli e Ibrahim Hesar o Diego García; Pablo Vegetti; la formación para recibir a la Lepra y conservar la diferencia en la punta de la Primera Nacional.