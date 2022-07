Este lunes agosto comienza con promesa de gran partido en Alta Córdoba, porque Instituto enfrentará a All Boys. Es decir que se toparán el tercero y el cuarto de las posiciones en la Primera Nacional, a las 21.40 y televisado por TyC Sports. La Gloria, dos puntos por arriba.

La Gloria viene de perder en Mendoza y quiere recuperar terreno, desplazado del puesto de escolta por San Martín de Tucumán. Pero no la tendrá fácil frente a un All Boys que no sólo viene de ganar, 2-1 a Sacachispas, sino que además es un de los equipos que más intenta en la categoría y el más goleador, con 37 tantos (Instituto tiene 31 y el líder Belgrano 30).

De todos modos, el equipo de Floresta reviste una baja sensible, ya que su goleador Octavio Bianchi sufrió un desgarro en la pierna derecha y estará al margen por tres semanas. El delantero es uno de los artilleros del torneo, con 11 tantos. Dos menos que Luis Silba, de Estudiantes de Río Cuarto, y dos más que Gabriel Graciani, el goleador de Instituto.

Su reemplazante sería Martín Comachi, quien pasó por Alta Córdoba sin pena ni gloria en la temporada pasada, cuando llegó como refuerzo perdido por Marcelo Vázquez, por entonces el técnico Albirrojo.