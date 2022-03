A medida que pasan los días, el dolor de la familia de Gonzalo Uliana, el motociclista que murió tras ser embestido por una camioneta en barrio General Bustos, es cada vez más grande. El joven tenía apenas 29 años, un hijo de 11 años y trabajaba en una mueblería de la ciudad de Córdoba.

Tras el desgarrador relato de la expareja de Gonzalo, la madre del joven expresó todo su penar y exigió que se haga justicia. “A mi hijo le llevaron la vida en un segundo”, lamentó Judith Robledo, y agregó: “Pido justicia y que no vuelva a pasar eso porque va a haber otro Gonzalo más”.

“Si ese chico (el conductor de la camioneta) no estaba en condiciones de manejar, por qué anda en la calle. Salió a matar vidas ese joven”, señaló, entre lágrimas, la mujer. En diálogo con El Show del Lagarto, Judith reiteró: “Yo lo que pido por favor es que se haga justicia porque no puede ser, en un segundo se llevaron a mi hijo”.

“Fue un segundo, estuvo en mi casa con mi nieto. Diga que llevó primero a mi nieto”, indicó. “Habían venido a merendar, se fue a llevarlo y volvió un segundo como a decirme adiós. En ese momento sentimos un impacto, salimos a ver y el tío de mi nieto me dijo que Gonzalo había muerto en un accidente”, contó. Y agregó: “Mi hijo no va a volver pero por lo menos que haya justicia para mi nieto que se quedó sin padre y para que no haya más víctimas de los que andan como locos en la calle”.