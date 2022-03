Tras el impactante accidente en barrio General Bustos que terminó con la vida de Gonzalo Uliana, de 29 años, sus familiares expresaron todo su dolor y pidieron justicia. “Todavía no encuentro las palabras para hablar con nuestro hijo”, lamentó la madre del niño de 13 años que tan solo algunos minutos antes había estado con su padre.

“Hoy estoy un poco mejor, obviamente ayer fue llanto, tristeza, dolor y todo lo que se puedan imaginar”, señaló la joven en diálogo con El Show del Lagarto. “Todavía no encuentro palabras para contarle lo ocurrido a nuestro hijo, que tiene 11 años”, expresó, claramente afligida.

“Casualmente ayer había estado pasando el día con él antes del accidente. Eso fue lo que más me conmovió porque creímos que iba con él en la moto”, agregó Marina. Y contó que la moto es de su hermano (excuñado de la víctima), que se la había prestado esa tarde para llevar al niño al psicólogo.

Más adelante, la mujer aclaró que “no hubo ningún ajuste de cuentas, ningún conflicto narco” y que tampoco se trató de una “persecución”. “El fue a llevar a mi hijo al psicólogo, lo dejó esperando en la casa de mi mamá, pasó por la casa de su madre unos minutos y volvía a devolver la moto a mi hermano”, remarcó.

“Le arrebataron la vida, tenía 29 años. Yo todavía no le he podido decir a mi hijo, no encuentro las palabras para poder explicarle que su papá que le dijo ‘Uci esperame, ya vengo‘, no está más. Le dije que tuvo un accidente pero no entré en detalles porque todavía no sé cómo hacerlo ni me animo”, detalló Marina entre lágrimas.