Tragedia en Devoto: las pericias revelaron las causas de la muerte de la familia

El monóxido de carbono se cobró la vida de una familia en Villa Devoto. En medio de la ola polar en Buenos Aires, la tragedia afectó a cinco personas. El SAME llegó cuando ya no había nada que hacer; no obstante, un nene de 1 año y medio fue rescatado. Durante las últimas horas avanzó la investigación de la causa, y ahora se revelaron los datos preliminares de la pericia.

Según informó TN, las pericias determinaron que las muertes de cinco integrantes de una familia se produjeron por una falla en la caldera y la obstrucción de las rejillas de ventilación.

“La caldera generaba en el interior de la cocina concentraciones altas de monóxido cuyos gases no eran evacuados correctamente al exterior, sino que se evadían por los intersticios del cielorraso y el piso flotante acumulándose en los pisos superiores”, menciona el informe preliminar según difundió el medio citado.

“La causa de los decesos se relaciona con una deficiente evacuación de gases producto de la combustión de la caldera. A esto se le suma la falta de mantenimiento general de la misma y que el conducto de evacuación de gases advertía filtraciones por corrosión”, agrega el texto.

Qué edades tenían las personas fallecidas

Los fallecidos son dos adultos mayores de 75 y 79 años, una pareja más joven de 43 y 42 años y una pequeña de 4 años.

El único sobreviviente es un nene de 1 año y medio, que estaba inconsciente pero con vida. Fue trasladado de urgencia al Hospital Zubizarreta, donde permanece fuera de peligro.

Según trascendió, la propiedad era de la pareja mayor, que había recibido la visita desde Italia del otro matrimonio y sus dos hijos.

Los detalles de la tragedia de Villa Devoto

La Policía de la Ciudad, Bomberos y el SAME llegaron a la vivienda situada sobre la calle Sanabria, luego de que un familiar hiciera un llamado al 911, alrededor de las 16 horas del día de ayer. Según lo dicho por Crescenti, la familia llevaba fallecida unas cuantas horas.

“No había olor a gas en la casa, estaba todo cerrado. Entramos a constatar y no se pudo hacer nada con ellos”, consignó a TN, dejando en claro que aunque la investigación está en curso, muy probablemente se trate de una intoxicación por monóxido de carbono.