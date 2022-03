Las horas pasan y la conmoción por la tragedia ocurrida este martes por la noche en barrio General Bustos persiste. Por el increíble choque protagonizado por un joven de 19 años a bordo de una camioneta, murió un motociclista y siete autos quedaron “inutilizables”.

Ignacio, un vecino de la zona que fue testigo del espantoso momento y cuyo auto fue uno de los impactados, aseguró que el hecho “fue impresionante”. “Yo estaba trabajando del lado de la calle con un vehículo y cuando pasó la camioneta por primera vez, también a altísima velocidad, un vecino me dijo: ‘Nacho, te peinó’”, agregó el joven en diálogo con TN.

“Pocos minutos cuando se volvió a sentir la aceleración de la camioneta, giré la cabeza y vi cómo venía a la misma velocidad que la primera vez”, recordó el hombre. “Cuando cruzó la calle República, veo que desciende una moto de la vereda a la que embistió de atrás sin darle tiempo al motociclista de que maniobre”, explicó. “En ese momento me levanté y corrí hasta la esquina porque no había tiempo para que la camioneta frene antes de llegar a nosotros. Incluso, la moto chocada salió disparada y golpeó contra el auto en el que yo estaba. Si no me corría, la moto me agarraba”, añadió.

Al ser consultado sobre los momentos posteriores, el testigo sostuvo que cuando la camioneta se frenó, “el chico se baja del lado del acompañante, se saca la remera y entra a correr para el lado de la Av. Juan B Justo, así que dos vecinos lo agarraron y lo detuvieron”. Según el testimonio de Ignacio, el joven decía que “lo venía persiguiendo el diablo pero que ya estaba, ya lo había matado”, y en ese momento nombró una película.

De acuerdo a otros vecinos del barrio, después del lamentable suceso apareció el padre del muchacho preguntando por su hijo. Según trascendió, el hombre tendría un taller mecánico, de donde habría sacado la camioneta el joven.