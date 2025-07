Gritos desgarradores y escenas de profundo dolor. Así fue la reacción de los familiares de las cinco víctimas que perdieron la vida en una vivienda de Villa Devoto, aparentemente por una intoxicación con monóxido de carbono.

De acuerdo con lo que señalaron fuentes oficiales, todo apunta a que la tragedia fue causada por una fuga de monóxido de carbono. Las víctimas fatales son dos hombres de 75 y 42 años, dos mujeres de 79 y 43, y una niña de apenas cuatro años.

Conmoción en Villa Devoto: hallaron a cinco personas muertas en una casa y sospechan de un escape de gas. (Gentileza)

En medio del drama, una beba de dos años y nueve meses logró sobrevivir. Estaba consciente y con signos vitales al momento en que arribaron los bomberos. Fue trasladada de urgencia al Hospital Zubizarreta, donde permanece internada pero fuera de peligro.

El dramático momento en el que los familiares de las víctimas se enteraron de la tragedia

Según relataron vecinos a TN, la vivienda —de planta baja y un primer piso— pertenecía al matrimonio conformado por el hombre de 75 años y la mujer de 79. En los últimos días, la pareja había recibido la visita de su familia: una pareja formada por un hombre de 42 y una mujer de 43 años, que había llegado desde Italia junto a sus dos hijas pequeñas para disfrutar de unas vacaciones en Argentina.

Durante la tarde, efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal del SAME se hicieron presentes en la vivienda ubicada sobre la calle Sanabria. La alerta se dio cerca de las 16:30, cuando un familiar llamó al 911 al no obtener respuesta al tocar la puerta de la casa.

Según explicó Alberto Crescenti, titular del SAME, en el interior de la vivienda no se percibía olor a gas. “Pareciera ser monóxido de carbono. Entramos a constatar los cuerpos, lamentablemente no se pudo hacer nada por ellos. Creo que data de varias horas”, sumó.

Crescenti también remarcó los peligros de este tipo de intoxicación: “El monóxido es el asesino silencioso. No tiene olor, no se ve. Se combina con la hemoglobina y produce un paro respiratorio. Es fundamental actuar rápido: abrir ventanas, salir afuera. Eso salva vidas”, advirtió.