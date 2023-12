Betina Soriano, a punto de ascender con Talleres y la otra vocación que la apasiona

Talleres disputará este sábado a las 19 la final por el segundo ascenso a Primera del fútbol femenino de AFA frente a Newell’s de Rosario en La Boutique. Un sueño que acaricia Betina Soriano, una de las figuras del equipo y pionera en Córdoba, ya que se inició en Belgrano en 2006.

Además del fútbol, reparte la pasión con la otra vocación: ser policía. Formada en la escuela de Suboficiales, reparte su tiempo en jugar en Talleres, entrenar y “servir al prójimo” como uniformada. Y le encantaría ser bombera.

La emoción de Betina Soriano tras la victoria de Talleres (Captura)

Ahora, en la antesala de la final con Talleres, se enfoca en hacer historia con la T: “Tuvimos un gran año, el objetivo era llegar a la final y el sueño es el ascenso. El club nos acompañó, nos abrió las puertas de La Botique para jugar con nuestra gente, que nos apoya tan de cerca”, destacó.

“Con Newell’s ya nos conocemos, la enfrentamos, tiene un gran equipo y el mismo objetivo. Nosotras pensamos en nuestro juego, porque no hay tiempo para guardarse nada. Hay que despelgar todo a nivel individual y grupal”, enfatizó.

Betina Soriano y la felicidad del sueño cumplido (Prensa Talleres)

“Llegamos en gran nivel, lo que nos permite convertir rápido como pasó en cuartos de final y en la semi ante All Boys, donde ya estábamos 4 a 0 en el primer tiempo. Lo que es un balde de agua fría para el rival, y a nosotros nos potencia. Fuimos un equipo muy goleador todo el torneo, a diferencia de lo que fue la Primera C”.

BETINA SORIANO Y EL TALLERES GOLEADOR

Eliana Capdevila con 18 tantos, Valentina Fofre, con doblete en semifinales, Florencia Pianello y toda su capacidad como delantera, la uruguaya Sofía Oxandabarat, autora de dos goles el pasado sábado, y de tres asistencias. El poderío ofensivo de Talleres.

Talleres le ganó a All Boys y pasó a la final del torneo de fútbol femenino. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

“Sofi es una gran jugadora, se sumó a mitad de año, para potenciar al equipo. Por suerte es nuestra, lo mismo Valentina Fofre, goleadoras a lo largo del año. Volvimos a creer, nos hicieron fuertes, por suerte son Matadoras”, señaló Soriano.

SUS COMIENZOS EN BELGRANO Y UN CLÁSICO EN PRIMERA

“Belgrano hizo un campañón en Primera. Queremos llevar al fútbol cordobés a lo más alto, por un fútbol más federal, es una lucha de muchos años, lo bueno que sería poner a otro equipo del interior en Primera”, afirmó la experimentada volante de Talleres.

Betina Soriano, jugadora de Talleres (Prensa)

“Queremos lograr lo mismo que Belgrano, y nos gustaría que también pase con Instituto en AFA. Esperamos tener pronto clásico en Primera, y lo importante es llevar la bandera del fútbol del interior”, agregó Soriano, quien juega al fútbol desde los 12 años, los 14 fue citada por la Selección nacional, y fue goleadora de Belgrano en Liga Cordobesa.

LA FUTBOLISTA Y LA POLICÍA

“Me llevó tiempo acomodar los horarios, no vivo del fútbol pero en el otro trabajo me ayudaron mucho, sino sería imposible jugar. A la mañana me calzo el uniforme como parte de la fuerza de la Policía de Córdoba, y por la tarde a entrenar”. Los días de Betina Soriano, cuidando a los vecinos, y cuidando la pelota.

Betina Soriano, jugadora del femenino de Talleres (Prensa Talleres)

Dejó el fútbol por tres años y en 2019 volvió a las canchas tras un impasse en el que debió adaptarse a los horarios. Y lo hizo con la camiseta de Belgrano otra vez, pero sacudió al fútbol femenino de Córdoba con el traspaso a Talleres.

“Ser policía también me identifica, por mi personalidad. No todos tienen la suerte de coordinar los horarios de las dos actividades. Mis compañeros en la fuerza me acompañan, también los superiores, aunque sean de Belgrano je. Hay fanatismo por cada equipo, pero todos me dan su apoyo, es una compañía súper positiva”, agradeció.