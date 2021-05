“A ningún presidente le debe gustar echar a un técnico. A mí como trabajador de otras actividades o como exjugador no me gustaba que me dejaran cesante. Pero lamentablemente el proyecto futbolístico de lo que queríamos hacer no se vio plasmado en las nueve fechas y como capitán de este barco hay que pegar un volantazo”.

Así explicó Luis Fabián Artime la salida de Alejandro Orfila, con rescisión de contrato después de la derrota con San Martín de Tucumán. “Como Comisión Directiva creímos que teníamos que cesarlo. Hay una buena sinergia entre CD y él, asumió que tenía un ciclo. Se va a llegar a un acuerdo”, anticipó el presidente de Belgrano.

Circulan versiones de que el sueldo del entrenador era alto, que orillaba el millón de pesos y que más allá de no reclamar todo el contrato, con 10 meses por cumplir, sí pretendía una buena parte como indemnización. Además, planteó que la dirigencia aclarará que muchos de los refuerzos, cuestionados por el bajo rendimiento, no fueron pedidos por él.

“Que se quede tranquilo el socio que se va a llegar a un acuerdo más que equitativo y que va a llegar a buen final”, aseguró Artime en la conferencia de prensa que brindó este lunes. Fuentes cercanas al club señalan que Orfila se va en buenos términos, que cobraría hasta el día en que trabajo y que su salario es menos de la mitad de lo que se rumorea. Pero que se engrosaba sensiblemente con premios por objetivos.

Los candidatos

Gustavo Álvarez, quien quedó a un paso en el mano a mano con Alejandro Orfila, y Lucas Pusineri, asoman entre los principales candidatos para ocupar el lugar vacante en el banco de Belgrano. Entre más de 50 nombres ofrecidos y en evaluación.

También gusta Juan Manuel Llop, desvinculado de Platense (club que buscaría a Pusineri). “No me llamó y no tengo propuestas. Es un buen club Belgrano”, le confió el Chocho a Vía Córdoba. Néstor Gorosito, a la expectativa de un llamado de San Lorenzo, y Pablo Lavallén, según confirmó a este medio, respondió negativamente al ofrecimiento realizado la semana pasada.