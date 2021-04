Y de alta médica luego de transitar el COVID-19, Armando Pérez tensó la cuerda con la actual dirigencia de Belgrano, que encabeza Luis Fabián Artime quien se impuso en la contienda electoral del pasado 7 de febrero.

En declaraciones radiales, el expresidente Celeste aseguró: “No me invitaron a la cancha y tampoco iría. Me duele ver a Belgrano así”. Lo señaló en referencia a la campaña en la Primera Nacional, en la que el Pirata acumula cuatro fechas sin victorias y su juego no convence.

De todos modos, desde la dirigencia del club de Alberdi sostienen que la invitación a Pérez fue cursada a su teléfono celular de parte del área de Relaciones Públicas, para que pueda concurrir al Gigante de Alberdi. Como lo hacen Jorge Franceschi, ex presidente y en su momento estrecho colaborador de Pérez. “Están los que quieren estar”, resaltó Artime la noche del debut en el torneo, ante Tigre.

En una entrevista con Impacto Deportivo, por la 99.3FM, Pérez enfatizó: “No hablé nunca más con Luifa. Están tratando mal a la gente que trabajo conmigo. No es que tengamos una relación irreconciliable. Es que no los entiendo. Dijeron que iban a ascender y no están ascendiendo”.

“Estoy perfecto”

Armando Pérez dio detalles además de cómo fue su batalla con el coronavirus. “Estuve internado unos cuantos días. No sabés cómo dormir, te ponés de costado de un lado, del otro. No estuve con respirador. Sí con oxígeno”, explicó.

“Ahora ya está, ya salí, estoy en casa. Estoy vacunado con la Sputnik. Supongo que todo ayuda. Me dieron el alta. Estoy perfecto”, explicó el expresidente de Belgrano y de la AFA.