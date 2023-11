Belgrano, otro defensor que no llega al partido con Tigre, y la probable formación

Este lunes Belgrano enfrenta a Tigre, por la fecha 12 de la Copa de la Liga en el Gigante de Alberdi, a las 21 y en busca de retomar la punta de la Zona B. Con cambios obligados y una baja a último momento, a causa de otra lesión.

Y el sector más golpeado es la defensa, porque no estarán Erik Godoy, expulsado ante Lanús y con una fecha de suspensión; Lucas Diarte, con lesión en los meniscos por la que no podrá jugar hasta el 2024; y se sumó a la lista Nicolás Meriano, por una sobrecarga muscular en el cuádricep izquierdo.

Nicolás Meriano sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y estará inactivo por tres semanas (Prensa Belgrano) Foto: Prensa

Meriano era la alternativa que tenía Guillermo Farré en el banco para la zaga central. Por Godoy entra Matías Moreno, y por Diarte lo hará el chileno Alex Ibacache, custodiando la punta izquierda.

En la lista de concentrados de Belgrano no estará el zaguero Nicolás Meriano, baja a último momento. Foto: Twitter @Belgran

En la lista de concentrados que dio a conocer el club este domingo, aparece Mariano Troilo para suplantar a Meriano, quien justo venía de recuperarse de un desgarro, y ha tenido una seguidilla de lesiones musculares.

Mariano Troilo, defensor de Belgrano, en el partido ante San Lorenzo, por la Copa Argentina 2023. (Prensa Belgrano)

El Pirata formaría este lunes con Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Moreno e Ibacache; Ulises Sánchez, Esteban Rolón, Santiago Longo y Facundo Lencioni; Matías Marín; Lucas Passerini.

BELGRANO, A RECUPERAR LA PUNTA

La punta en la Zona B cambió de dueño, con el sorprendente Central Córdoba arriba con 19 puntos, tras empatar 1 a 1 con Racing Club en Avellaneda. Un punto arriba de Belgrano, que si gana puede quedar arriba en soledad.

Entrenamiento de Belgrano. El plantel celeste retomó las prácticas en el predio de Villa Esquiú. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

El Pirata enfrentará a Tigre con todos los resultados puestos, ya que a las 18.30 se presenta Godoy Cruz en Mendoza, otro de los que suman 18 puntos, frente a Platense.

ALEJANDRO RÉBOLA SE ILUSIONA CON BELGRANO ARRIBA

“El presente se disfruta porque es algo lindo que se está viviendo. Esto es lo que el grupo quería y aunque todavía no se consiguió nada, hemos llegado a fin de año con uno de los objetivos cumplidos: afianzarnos en Primera. Y vamos por lo que nos falta”. Textual de Alejandro Rébola, en Mundo D.

Alejandro Rébola es uno de los pilares del Pirata en la Liga Profesional (Prensa Belgrano)

“Estoy muy feliz en Belgrano, muy cómodo y a gusto. Me tocaron dos años espectaculares y la verdad es que en lo futbolístico no le puedo pedir más a Dios. Muy contento, pero no solo por lo personal sino por lo grupal, porque eso ayuda un montón. Han sido grupos espectaculares, de muy buena gente y donde todos tiraron para adelante y en el día a día suma un montón”, destacó.