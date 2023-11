Lucas Passerini: las tres finales que le quedan a Belgrano y el talismán contra los otros goleadores

Con Belgrano en la cima de la Zona A de la Copa de la Liga, y en lo individual encabezando la tabla de goleadores, Lucas Passerini transita un semestre soñado. Sabe que quedan tres “finales”, dos seguidas como local, y apuntala los objetivo grupales y el personal.

“Cuando llegué lo primero que se habló fue de la permanencia, después vimos que había buen equipo, nivel y sacamos buenos resultados, y una cosa trajo la otra, para alejarnos del fondo nos metimos arriba en la zona y estamos a un paso de una Copa internacional. Ahora nos posicionamos entre los 10 en la tabla anual, algo que veníamos deseando y no lográbamos. El grupo se puso firme y se consiguieron los resultados y ahora estamos adentro”, explicó el delantero.

Lucas Passerini marcó dos goles ante Boca y Belgrano llegó a la punta de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Pero además, habló del torneo propio que juega para ser el goleador de la Copa. “Uno se siente contento... Me pongo a ver los partidos en los que juegan los otros goleadores, les tiro un kiricocho (palabra utilizada para mufar al rival) para que no sigan sumando cunado no convierto. Son varios, Borja viene bien y River es un equipo con muchas situaciones. Lo principal es que el equipo gane el lunes”, declaró en tono jocoso en el programa Hablemos de Belgrano en ShowSport Radio.

Yo quiero seguir convirtiendo, mi aspiración es ser el goleador. Van 12 fechas, me preguntaron más de 100 veces por Pablo (Vegetti), que era un referente. Yo sabía donde caía, me gustan los desafíos y dar a la altura”, añadió Passerini.

Lucas Passerini no para de marcar goles en Belgrano (Foto: Prensa Belgrano).

LUCAS PASSERINI Y LO QUE VIENE PARA BELGRANO

“Venimos de un empate y una derrota, por eso vamos a salir a buscar el partido desde el inicio. En Alberdi el impulso de la gente se hace notar y los rivales lo sienten, por eso los primeros minutos son clave. Esperemos salga un partido bien jugado. Nos quedan tres finales: este partido del lunes, después Unión y cerramos con Racing. Para las aspiraciones que nosotros tenemos es clave sumar los seis puntos que disputamos en nuestra cancha”, subrayó Passerini.

“Somos muy competitivos, por eso ya no miramos la zona de debajo de la tabla. Ahora estamos más para ver el nivel del equipo y le apuntamos terminar estas tres fechas con el equipo entre los 10 de arriba y meternos en un certamen internacional, porque queremos que el club vuelva a ese plano. Y consiguiendo esto, seguro que vamos a estar en los cuartos de este torneo y allí es un mano a mano, con lo que todo puede pasar”, completó.

EL RECLAMO DE BELGRANO POR LOS ARBITRAJES

“Todo depende de nosotros, como grupo después del partido con Lanús nos mentalizamos que más allá de los errores arbitrales hay que sacarse eso de la cabeza y mostrar un poco más de fútbol. Las situaciones hay que tratar de convertirlas, porque sabemos que jugando bien y convirtiendo, lo de los árbitros queda de lado”, planteó Passerini.

Entrenamiento de Belgrano. El plantel celeste retomó las prácticas en el predio de Villa Esquiú. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

E insistió: “Dejando de lado los arbitrajes y si te favorecen o no lo hacen, nosotros sabemos que las situaciones adentro de la cancha las tenemos, intentamos jugar bien y por allí lo hacemos. Lo importante es que situaciones hay y que lo que se debe hacer es convertirlas, porque de esa manera lo de los árbitros pasa a segundo plano”.