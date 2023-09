Lucas Passerini: qué pasó cuando pidió la 9 de Belgrano y lo que significa convertir goles en Alberdi

El intendente del gol. El apodo llegó rápido, por compartir el apellido del intendente electo de Córdoba, Daniel Passerini, y por el doblete en su presentación en Belgrano, contra Estudiantes en el inicio de la Copa de la Liga.

El capitán Santiago Longo, una de las figuras, Ulises Sánchez, y el goleador Lucas Passerini. Con la roja de Belgrano. Foto: Twitter @Belgran

Lucas Passerini vino para reemplazar a Pablo Vegetti, artillero en la Liga Profesional, quería ese número en la espalda: “A la 9 no me la querían dar, pero cuando llegué la pedí. Se la responsabilidad que conlleva usar esa camiseta, por todo lo que le dio Vegetti al club”, resaltó en una entrevista con La Mesa del Fútbol, por Radio Pulxo.

“Lo tomé como un desafío y un reto, y me siento preparado porque estoy en una etapa más maduro en mi carrera. Trato de aportar lo mío y hacer mi propia historia. El Luifa (Artime) me hace chistes, y me aconceja”, añadió.

LO QUE SE ENCONTRÓ LUCAS PASSERINI EN BELGRANO

“Belgrano va creciendo. Me sorprendieron sus instalaciones y ni hablar el estadio y su gente. Me encanta la pasión que tiene el hincha. En ningún club donde jugué me tocó tener una hinchada tan loca en el buen sentido de la palabra. Fue hermoso mi arranque en Belgrano y disfruto su hinchada, ponderó Passerini.

Lucas Passerini es nuevo refuerzo de Belgrano para encarar la Copa de la liga Profesional 2023. (Prensa Belgrano)

“El fútbol argentino es diferente al chileno. Y los rivales te van conociendo la forma de jugar. Trato de ser el referente del equipo en el área y mostrarme siempre. (Matías) Marín y (Lautaro) Pastrán dos dos grandes jugadores que le darán mucho al club”, añadió el delantero formoseño que llegó de Unión La Calera de Chile.

Lucas Passerini, el "9" que trajo Belgrano para reemplazar a Pablo Vegetti y marcó tres goles en dos partidos de la Copa de la Liga Profesional. (Federico López Claro / La Voz) Foto: Federico Claro

“En los dos últimos partidos nos quedo la sensación de que podíamos sumar mas puntos. De a poco se nos irán dando los resultados. Tuvimos muchos partidos seguidos y se pudo notar en el rendimiento físico. No hay que bajar los brazos y sumar, primero para asegurar la permanencia y después para tratar de ingresar a una copa”, completó.