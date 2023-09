Instituto sumó a su estructura un “refuerzo” que dejó marca en Belgrano

Instituto contrató a Daniel Primo para que sea el coordinador general de las Divisiones Inferiores, tareas que desempeñó durante 14 años en Belgrano, un periodo fructífero. Y donde trabajó codo a codo con Federico Bessone, actual manager deportivo del club de Alta Córdoba.

“Hablamos con Daniel Primo y en las próximas horas lo anunciaremos como coordinador general de las Inferiores”, anticipó el presidente Juan Manuel Cavagliatto. Y por la tarde, el ex volante central posaba en la sede de Alta Córdoba.

Daniel Primo comienza a imprimirle su sello a Belgrano.

“Soy un agradecido del fútbol. A los 28 dejé de jugar y hoy con 51 te digo que vivo de este trabajo, no he parado ni un día. No he tenido un mes sin trabajo. Soy un afortunado. Por eso me quiero ir de la mejor manera, agradecerle a Belgrano y desearle suerte a la gente que llega”, declaró Primo al irse del club de Alberdi, con el cambio de autoridades, con Luis Fabián Artime al frente.

Nota en desarrollo